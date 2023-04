Stokado osiągnęło pozycję jednego z liderów w sektorze self-storage w Polsce, przechowując mienie klientów prywatnych i biznesowych w ogólnopolskiej, liczącej ok. 3 000 komórek magazynowych, sieci obiektów zlokalizowanych we Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Szczecinie, Kaliszu, Legnicy, Zabrzu i Zielonej Górze.

Redefine i Griffin z powodzeniem współpracują ze sobą w Polsce przy innych projektach, a nowo powstałe joint venture planuje dalszy rozwój działalności Stokado poprzez stworzenie ogólnokrajowej sieci nowoczesnych, specjalnie wybudowanych obiektów self-storage. Griffin Capital Partners będzie pełnił rolę współwłaściciela i asset managera platformy, podczas gdy założyciele Stokado pozostaną związani z firmą jako udziałowcy mniejszościowi i kadra zarządzająca.

Andrew Konig, prezes Redefine Properties, widzi wiele możliwości rozwoju w obszarze self-storage, jako że polska gospodarka nadal przejawia imponujący potencjał wzrostu. - Ta transakcja pozwala wykorzystać mocne strony obu partnerów i otwiera nam możliwości ekspansji, dywersyfikacji i wzrostu zgodnie z misją Redefine, czyli strategiczną alokacją kapitału w obszary o dużym potencjale przy niskim ryzyku. Brak powierzchni magazynowej o charakterze instytucjonalnym na rozwijającym się polskim rynku sprawia, że jest to szczególnie atrakcyjna propozycja. Jesteśmy przekonani, że ten sektor w Polsce ma przed sobą wiele lat stabilnego wzrostu - mówi Konig.

Na rynku jesteśmy znani z wprowadzania do Polski nowych, innowacyjnych formatów i rozwiązań. To samo dotyczy rynku self-storage, który w Polsce jest w fazie początkowej. W Polsce na milion mieszkańców przypada mniej niż 4 000 mkw. powierzchni self-storage, w porównaniu do ok. 8 500 mkw. w Niemczech, ok. 22 000 mkw. we Francji czy Hiszpanii. Naszym zdaniem ten sektor oferuje ogromne możliwości rozwoju - mówi Maciej Dyjas, Managing Partner w Griffin Capital Partners.