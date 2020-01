Reino ma strategicznego partnera. Grosvenor kluczowym inwestorem nowego projektu

Spółka REINO IO CO INVEST LLP, będąca wspólnym przedsięwzięciem REINO Capital utworzonym z udziałem IO CO INVESTOR 3 LLP, podmiotu powiązanego z IO Asset Management, w ramach realizacji strategicznego partnerstwa, podpisała z Grupą Grosvenor umowy regulujące zasady współpracy przy tworzeniu i zarządzaniu wehikułami inwestycyjnymi na rynku nieruchomości logistycznych.

W celu realizacji pierwszego przedsięwzięcia na rynku polskim powołana została spółka Polish Logistics UK LLP. Spółka ta - poprzez wehikuły inwestycyjne w formie spółek komandytowych - będzie dokonywała inwestycji w zlokalizowane w Polsce nieruchomości logistyczne.

Na tym etapie Grosvenor będzie jedynym inwestorem kapitałowym tej struktury inwestycyjnej. Jednakże Grupa Kapitałowa REINO Capital oraz IO Asset Management, jako twórcy platformy inwestycyjnej dla projektów magazynowych, oraz zarządzający jej aktywami, w szczególności poprzez spółkę REINO IO Logistics Sp. o.o., zainwestują w równej proporcji łącznie 1 proc. kapitału wymaganego do realizacji pierwszego przedsięwzięcia, z czego na Reino Capital przypada udział kapitałowy na poziomie 0,5 proc.

Zgodnie z biznesplanem pierwszego projektu, inwestycja Reino Capital obejmuje wkład pieniężny w kwocie ok. 212 tys. euro. Umowa przewiduje obowiązek dokonywania dalszych wpłat na poczet kolejnych inwestycji realizowanych przez Polish Logistics UK LLP oraz szereg obowiązków leżących po stronie wspólników.

Grosvenor Group jest jednym z największych prywatnych inwestorów na światowym rynku nieruchomości, działającym w 60 krajach, w Afryce, Australii, Europie oraz Ameryce Północnej i Południowej. Zarządza aktywami o wartości przekraczającej 12 mld funtów brytyjskich. W obszarze zainteresowania Grupy są wszystkie klasy aktywów nieruchomościowych, a w portfelu znajdują się m.in. prestiżowe nieruchomości w najbardziej luksusowych dzielnicach Londynu: Mayfair i Belgravia. Grosvenor przez wiele lat inwestował w projekty inwestycyjne zarządzane przez IO Asset Management na rynku brytyjskim.

"Pozyskanie do strategicznej współpracy tak doświadczonego i renomowanego inwestora, pozwoli na istotne zwiększenie skali działalności grupy kapitałowej, w odniesieniu do składu i wartości aktywów zarządzanych wehikułów inwestycyjnych, istotne zwiększenie skali działalności REINO IO Logistics Sp. z o.o., co znajdzie swoje odzwierciedlenie również w osiąganych wynikach finansowych, a także przyczyni się do pozyskiwania kolejnych inwestorów do funduszy i projektów inwestycyjnych tworzonych i zarządzanych przez podmioty z Grupy, w zakresie wykraczającym poza rynek logistyczny" - poinformował zarząd REINO Capital.

