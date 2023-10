Grupa Raben zajmie 110 tys. mkw. powierzchni logistyczno-magazynowej w podwarszawskim kompleksie CTPark Warsaw West.

Grupa Raben zajmie 110 000 mkw. w podwarszawskim kompleksie CTPark Warsaw West.Będzie to 36 oddział firmy w kraju.

To największa transakcja na rynku logistyczno-magazynowym tego roku w Polsce.

Przy transakcji Grupie Raben doradzała firma Savills.

Grupa Raben od ponad dekady współpracuje z CTP. Pierwszy wynajęty obiekt znajdował się w Czechach, potem systematycznie pojawiały się kolejne – dotychczas było to w sumie 140 000 mkw. CTParks w różnych krajach CEE. Zawarta ostatnio umowa najmu na kolejne 110 000 mkw. obejmuje dwa z pięciu budynków realizowanych w ramach CTPark Warsaw West w Wiskitkach, które zostaną oddane do użytkowania w IV kwartale 2024. W nowej lokalizacji jedna z największych firm logistycznych na świecie będzie realizować operacje magazynowo-spedycyjne uzupełnione o całe spektrum usług dodanych, między innymi co-packing czy logistykę kontraktową.

Grupa Raben praktycznie nie najmuje standardowych magazynów deweloperskich, zawsze są to tzw. BTS (Build to suit). Stawiamy sporo wymagań naszym partnerom – deweloperom, aby realizowane dla nas obiekty cechowały się wyższą efektywnością operacji logistycznych (np. ponadprzeciętną ilością miejsc paletowych na metr kwadratowy powierzchni), gwarantowały ergonomię i bezpieczeństwo – w szczególności w zakresie ochrony pożarowej, a jednocześnie zapewniały niską konsumpcję mediów i niski wpływ na środowisko. Od lat współpracując z CTP wiemy, że możemy być spokojni, że obiekt sprosta naszym oczekiwaniom - komentuje Marek Zychla, Head of Real Estate w Grupie Raben.

Nasza strategia w dużej mierze polega na długofalowych współpracach z najemcami. Oferując im perspektywicznie usytuowane ekosystemy biznesowe, kreujemy przestrzeń do stabilnego i długoterminowego wzrostu, wciąż ulepszając dostępne rozwiązania budynkowe i rozbudowując kompleksy CTP. To dla nas zaszczyt, że globalni liderzy, tacy jak Grupa Raben są z nami od lat. Jesteśmy pewni, że nowa lokalizacja wesprze markę w realizacji zarówno celów biznesowych, jak i tych pozafinansowych wyjaśnia Bogi Gabrovic, Deputy Country Head w CTP Poland.

CTPark Warsaw West. Fot. Mat. pras.

Grupa Raben dysponuje całą siecią oddziałów, w których tylko w Polsce pracuje około 5000 specjalistów. Jednym z założeń marki jest inwestycja w niskoemisyjne budynki logistyczne, które będą spełniały najwyższe normy nie tylko przez najbliższe lata, ale także w długiej perspektywie. CTPark Warsaw West wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju Grupy. W kompleksie rozbudowano zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodnie ze standardem FM Global. Dodatkowo budynek, podzielony na liczne strefy, będzie ogrzewany bez użycia paliw kopalnych – dzięki zastosowaniu pomp ciepła, zasilanych między innymi przy użyciu zainstalowanych na dachach obiektu paneli fotowoltaicznych. Inwestycja wesprze też ekomobilność. CTP dążąc w kierunku ograniczenia emisji w transporcie ciężkim, oferuje swoim najemcom infrastrukturę do ładowania samochodów osobowych i ciężarowych o napędzie elektrycznym.

Równie istotnym elementem, co rozwiązania prośrodowiskowe, będzie budowanie relacji i społeczności wokół CTPark Warsaw West. W ramach inwestycji deweloper zrealizuje pierwszy w Polsce Clubhaus z dostępem między innymi do punktu medycznego, kantyny, siłowni czy sklepu spożywczego. Na 700 mkw. powstanie wielofunkcyjna przestrzeń dla najemców i okolicznych mieszkańców, zwracająca uwagę wszystkich środowisk związanych z branżą magazynowo-logistyczną na aspekt community building.

Zawarta transakcja jest rekordową umową w całym europejskim portfelu dewelopera w tym roku. Została podpisana na 10 lat. Jednocześnie będzie to druga lokalizacja CTP w Polsce, w której Grupa Raben uruchomi swoje operacje biznesowe. Od 2018 roku działa już bowiem w CTPark Opole. W sumie firma jest aktualnie obecna w 13 kompleksach przemysłowo-logistycznych CTP w sześciu różnych krajach i wynajmuje łącznie 250 000 mkw.

- Podpisana przez Grupę Raben umowa na wynajem nowej przestrzeni logistycznej w CTPark Warsaw West w podwarszawskich Wiskitkach to największa transakcja na rynku magazynowo-logistycznym w tym roku w Polsce. Do tej pory w jego historii tylko kilkukrotnie przekroczono próg 100 000 mkw. powierzchni w ramach jednej transakcji. Cieszę się, że dzięki ścisłej współpracy wszystkich zaangażowanych stron udało nam się zabezpieczyć potrzeby magazynowe w tym regionie dla jednego z liderów branży logistycznej w Polsce - mówi Katarzyna Pyś-Fabiańczyk, dyrektorka działu Industrial Services Hub, Savills.

CTP rozszerzyło swoje partnerstwo z Grupą Raben również w Rumunii, zwiększając wynajmowaną powierzchnię magazynową na tamtejszym rynku do 15 000 mkw. Niedawno firma popisała umowę najmu w CTPark Oradea Cargo Terminal, uznawanym za pierwszy w Rumunii park przemysłowy z terminalem lotniczym. Uruchomi tam innowacyjny magazyn wysokiego składowania o powierzchni 1300 mkw., dostosowany do zróżnicowanych potrzeb swoich klientów. Tym samym będzie to czwarta inwestycja w rumuńskim portfolio CTP, w której swoje operacje poprowadzi Raben Logistics Romania.

