Renata Osiecka, AXI IMMO: Na rynku magazynowym jest „paliwo”, które sprzyja nowym inwestycjom

O ile 10 lat temu wyzwaniem dla firm doradczych było przekonanie inwestora do zakupu magazynu, to dziś ścigamy się o zdobycie dla klienta najlepszych produktów, bo te w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach sprzedają się w błyskawicznym tempie - o dekadzie w firmie oraz na rynkach magazynów i biur mówi Renata Osiecka, partner zarządzający AXI IMMO.

10 lat działalności AXI IMMO to jednocześnie dekada intensywnego rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. Jak wspomina Pani pierwsze kroki w biznesie, który – w porównaniu do dzisiejszej kondycji rynkowej – był wówczas w „powijakach”?

Renata Osiecka: Zaczynaliśmy jako bardzo mała, licząca trzy osoby, agencja. Naszą główną kompetencją były powierzchnie przemysłowe i logistyka. Dekadę temu, magazyny nie należały do popularnych klas produktów ani wśród inwestorów, ani wśród banków – rynek rozwijał się wyłącznie w okolicy dużych miast takich jak Warszawa czy Poznań i opierał się głównie na produkcji i przemyśle. Nie było ani rynków regionalnych, ani mniejszych formatów – deweloperzy i inwestorzy operowali głównie w parkach i „big boksach”. Moim zdaniem magazyny były w owym czasie niezrozumianą klasą aktywów, co nie sprzyjało alokacji środków inwestycyjnych. Kiedy 8-9 lat temu trafiły nam w ręce małe obiekty kurierskie, budowane przez indywidualnych inwestorów, a należące do firmy DHL, skonsolidowaliśmy je w jeden duży portfel. Wówczas oczekiwana stopa zwrotu wynosiła 10 proc. Nie udało nam się ich sprzedać, bo inwestorzy uważali je za mało interesujące. Dwa lub trzy lata temu kupił je inwestor z Czech, a następnie w ciągu niecałego roku sprzedał ze stopą kapitalizacji na poziomie poniżej 6 proc. To pokazuje, jak rozgrzany jest obecnie rynek.

Co przyniosło pierwsze zmiany w nastawieniu inwestorów?

Niewątpliwie zakupy przez internet i wejście na polski rynek firmy Amazon. E-commerce to branża, która diametralnie zmieniła podejście do rynku magazynowego. 10 lat temu retail przeżywał prawdziwy boom. Nowe centra handlowe wyrastały jak przysłowiowe grzyby po deszczu, a otoczenie rynkowe i duże zainteresowanie inwestorów sprzyjały kolejnym przedsięwzięciom w tym segmencie. Z biegiem czasu zachowania konsumentów ulegały zmianom, a to z kolei przełożyło się na dynamiczny rozwój handlu internetowego. W efekcie popyt na tradycyjne powierzchnie handlowe zaczął spadać, a deweloperzy i inwestorzy dostrzegli ogromny potencjał na rynku magazynowym. Zrozumieli, że mają do czynienia z masowym wręcz popytem ze strony użytkowników; w efekcie strumień kapitału stopniowo zmieniał kierunek w stronę magazynów. Dzięki temu, dziś to właśnie na rynku magazynowym jest „paliwo”, które sprzyja nowym inwestycjom.

