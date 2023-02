W 2008 r. budynek Mago został wyposażony w technologię gazowych pomp ciepła. Ostatnio firma zdecydowała się na wymianę starych agregatów GHP na nowe rozwiązania, zmniejszające koszty eksploatacji.

Firma Mago specjalizuje się w produkcji regałów sklepowych i magazynowych.

W 2008 roku budynek biurowy firmy Mago został wyposażony w technologię gazowych pomp ciepła.

Po kilkunastu latach pracy firma zdecydowała się na wymianę starych agregatów GHP na nowe rozwiązania przystosowane do istniejącej instalacji chłodniczej.

Firma skorzystała z zaawansowanych rozwiązań renomowanej firmy Panasonic.

Odpowiednie decyzje inwestycyjne i zaufanie inwestora do innowacyjnych technologii wygrało.

Ta modernizacja ostatecznie zapewniła firmie Mago dużo mniejsze koszty eksploatacji oraz znacznie mniej obciążone systemy GHP.

Rodzinna firma Mago powstała w 1989 roku. Sześć lat później firma przeniosła swoją działalność do Nadarzyna, gdzie ma siedzibę do dziś. Jest jedną z większych w Polsce firm, która specjalizuje się w produkcji regałów sklepowych i magazynowych, od bardzo lekkich konstrukcji z drutu do profesjonalnych regałów półkowych i magazynowych wysokiego składowania oraz boksów kasowych. Mago od ponad 10 lat rozwija także bardziej zaawansowane technologicznie, zautomatyzowane systemy: kasy samoobsługowe, kasy hybrydowe, wózki clever czy rozwiązania sklepów automatycznych i autonomicznych. Celem przewodnim firmy jest dbałość o zadowolenie i komfort klienta, które przejawiają się we wzroście sprzedaży.

W 2005 roku firma Mago uzyskała certyfikat ISO:9001, który gwarantuje dotrzymywanie wysokich standardów projektowania, produkcji i obsługi. Drogą jakości firma podąża do dziś. Od początku dla założycieli było oczywiste, że najlepszym fundamentem dla tworzenia i budowania firmy jest jakość. To podejście przyciągnęło sieci handlowe na rynku graczy, z którymi firma współpracuje do tej pory.

W 2008 roku budynek biurowy firmy Mago został wyposażony w technologię gazowych pomp ciepła. Zostało wtedy zamontowanych pięć agregatów GHP o wydajności chłodniczej 71 kW każdy. Systemy współpracowały z jednostkami wewnętrznymi typu ściennego, kasetonowego oraz kanałowego. Istniejący system GHP stanowił podstawowy system zarówno chłodzący jak i grzewczy w budynku, dzięki czemu agregaty GHP były też mocno obciążone niezależnie od liczby pracujących jednostek wewnętrznych w danym układzie. Stanowiło to pewnego rodzaju ograniczenie systemu pierwszej generacji gazowych pomp ciepła, których nie można było jeszcze wtedy łączyć w układy Multi. Nie było również najlepszych obecnie rozwiązań na rynku czyli systemów hybrydowych gazowo- elektrycznych składających się z układu dwóch agregatów VRF i GHP pracujących na wspólny układ chłodniczy. Po kilkunastu latach pracy jako podstawowy system grzewczo chłodzący agregaty GHP uległy istotnemu zużyciu. W związku z tym należało się zastanowić nad ich wymianą.

Dlaczego? Jedna z pierwszych generacji, które były zamontowane w Polsce miała nieco mniejszy układ bezwładności pracy sprężarki i współpracy z budynkiem, jeżeli chodzi o obciążenie systemu.

Aby zwiększyć sprawność i elastyczność oraz żywotność systemu zaproponowano wymianę starych pomp ciepła na nowe pompy gazowe firmy Panasonic i zmodernizowano dodatkowo instalację w taki sposób, aby z tych pomp ciepła stworzyć układy Multi. To znaczy, że dwie pompy ciepła pracują na wspólny układ chłodniczy. Tak jakby dwa systemy, które pracowały niezależnie, gdzie każdy system był obsługiwany indywidualnie przez pompę ciepła, połączyć w jeden wspólny system, który w tym momencie obsługują dwie nowe pompy ciepła firmy Panasonic. Ta modernizacja ostatecznie zapewniła masę korzyści.

Budynki biurowe, magazynowe, czy produkcyjne stają obecnie przed wyzwaniem związanym z wysokimi cenami energii i niedoborem paliw. Często pracujące w nich systemy grzewcze są trudne do modernizacji i oparte na tradycyjnych rozwiązaniach. Odpowiednie decyzje inwestycyjne firmy Mago, podjęte przed kilkunastu latami, teraz zbierają swoje plony. Mago już odczuwa pierwsze ekonomiczne efekty tej inwestycji. Pompy ciepła Panasonic wyróżnia innowacyjność konstrukcji, najwyższa energooszczędność oraz wysoki komfort użytkowania. Instalacja pomp ciepła firmy Panasonic zapewnia przyjemną temperaturę w pomieszczeniach, niezależnie od pory roku.

W firmie Mago zastosowano docelowo system RENEWAL, czyli wymianę starych agregatów GHP na nowe rozwiązania przystosowane do istniejącej instalacji chłodniczej wraz z jednostkami wewnętrznymi. Dodatkowo zmodernizowano istniejącą instalację chłodniczą w taki sposób aby znacząco zwiększyć żywotność całego systemu, obniżyć koszty serwisu oraz znacząco obniżyć koszty eksploatacji. Wymieniono pięć agregatów GHP SANYO na nowe cztery agregaty GHP oraz jeden układ hybrydowy VRF-GHP firmy Panasonic. Zastosowano też nowy sterownik inteligentny z zaawansowanymi funkcjami oszczędzania energii.

Kluczem do sukcesu zaproponowanego układu są urządzenia. Układy hybrydowe Panasonic świetnie nadają się do wykorzystania w obiektach typu biurowego, czyli obiektach, które cechują się zmiennym bilansem cieplnym w trakcie doby. Zaletą tego układu jest połączenie agregatu elektrycznego z agregatem gazowym. Agregat elektryczny o mocy nominalnej 10 koni mechanicznych plus agregat gazowy o mocy 20 koni mechanicznych mogą pracować w różnych trybach. W początkowej fazie pracy startuje agregat elektryczny, o mniejszej mocy nominalnej, mniejszej sprężarce, który jest bardziej elastyczny. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na ciepło lub chłód w budynku, dołączany jest agregat gazowy. Wraz z kolejnym wzrostem, przekroczeniem mocy agregatu gazowego, dołączany jest ponownie agregat elektryczny. W szczytowym momencie pracuje zarówno agregat elektryczny, jak i agregat gazowej pompy ciepła.

Z ilu jednostek składa się cały układ grzewczo-chłodzący tego budynku? Oto liczby i moce zainstalowane.W budynku zostały zainstalowane następujące systemy:

- cztery gazowe pompy ciepła, każda o wydajności chłodniczej 71 kW, grzewczej 80 kW,

- hybrydowa pompa ciepła o wydajności chłodniczej 84 kW i grzewczej około 90 kW.

Całkowita moc systemu to około 370 kW wydajności chłodniczej i około 415 kW wydajności grzewczej. Dostępna ilość ciepła odpadowego we wszystkich systemach to niespełna 175 kW mocy grzewczej. Są to systemy, które stanowią podstawowe źródło chłodu i ciepła w budynku biurowym. To systemy, które pracują w układzie tzw. bezpośredniego odparowania i są połączone z jednostkami wewnętrznymi różnego typu, w tym przypadku są to urządzenia kasetonowe, kanałowe oraz ścienne, które dostarczają ciepło albo chłód bezpośrednio do pomieszczeń.

Aby system działał poprawnie musi być odpowiednio sterowany i monitorowany. Warunkiem koniecznym zastosowania układów hybrydowych jest wykorzystanie rozbudowanego sterownika inteligentnego. Można w nim wykorzystać jedną z czterech nastaw systemu. Jest to priorytet wydajności, priorytet efektywności, priorytet gazowej pompy ciepła lub elektrycznej.

Dostępne aktualne funkcjonalności sterownika pozwalają na dużo więcej niż dotychczas. W budynku był dotychczas zamontowany sterownik inteligentny, ale poprzedniej generacji, który nie posiadał wszystkich możliwości obecnego sterownika inteligentnego. Nie było tam zaawansowanych funkcji oszczędzania energii. W tym momencie, instalując układ hybrydowy inwestor zyskał dodatkowe możliwości i obniżenie kosztów eksploatacji przy wykorzystaniu najnowszego sterownika inteligentnego. Do tego sterownika można było podpiąć wszystkie pozostałe systemy, które były zamontowane w budynku. Dzięki temu rozwiązaniu firma Mago korzysta z zaawansowanych funkcji oszczędzania energii, które dodatkowo pozwalają obniżyć koszty eksploatacji, niezależnie od samego źródła zasilania oraz większej sprawności źródła ciepła i chłodu, o dodatkowe 20-30 procent.

Układy hybrydowe posiadają takie same zalety jak układy gazowe standardowe. Również można wykorzystać ciepło odpadowe. W budynku firmy Mago wykorzystywane jest zarówno ciepło z agregatów gazowych pomp ciepła, jak i z układu hybrydowego. Jednocześnie pozwalają na większą elastyczność pracy całego systemu klimatyzacyjnego.

Oszczędności to jednak nie jedyna wartość odświeżonego systemu. Posiadając układ Multi, w przypadku awarii jednego systemu, drugi system może pracować na cały układ chłodniczy. Powoduje to bardzo duże bezpieczeństwo pracy systemu. Szczególnie w budynku, w którym ten system jest podstawowym systemem grzewczym. Nie ma sytuacji, że nagle robi się zimno, wychładza się pewna strefa pomieszczeń, bowiem drugi system może pracować na cały podwójny układ.

Dzisiaj wszystkie rozwiązania, które charakteryzują się obniżonym zużyciem energii i wyższą sprawnością oraz niskimi kosztami serwisu będą w cenie. Gdyby zamiast gazowych pomp ciepła firma miała standardowy układ kotłowni gazowej koszty eksploatacji byłyby trzy, a może nawet czterokrotnie wyższe. Dodatkowo układ hybrydowej pompy ciepła daje duże możliwości w przyszłości, ponieważ inwestor będzie mógł wybrać, czy chce bardziej postawić na energię elektryczną, czy na gaz. Da mu to dużo większe możliwości w przygotowaniu się na zmienną dynamikę cen gazu, energii elektrycznej i tym samym kosztów eksploatacji.

Odpowiednie decyzje inwestycyjne i zaufanie inwestora do innowacyjnych technologii wygrało. Modernizacji dokonano sprawnie i bez ingerencji w pracę firmy. Doświadczenie firmy wykonawczej, która od kilkunastu lat specjalizuje się w takich systemach pozwoliło przeprowadzić inwestycję bez niespodzianek. Tak jak w tym przypadku, umożliwiają nawet po wielu latach i modernizacji systemu, włączenie nowych urządzeń do systemów działających kilkanaście lat. Możliwe jest wykorzystanie starych sterowników, a wykorzystanie istniejących już jednostek wewnętrznych jest możliwe dzięki temu samemu protokołowi komunikacji.

Ta modernizacja ostatecznie zapewniła firmie Mago dużo mniejsze koszty eksploatacji oraz znacznie mniej obciążone systemy GHP, które wypracowywały prawie dwa razy mniejszą liczbę godzin pracy silnika w układach Multi. Plusem są mniejsze koszty przeglądów olejowych, ponieważ te występują teraz prawie dwukrotnie rzadziej. Firma zwiększyła dzięki temu znacząco żywotność samych agregatów GHP, a dzięki mniejszemu obciążeniu poszczególnych systemów i zwiększeniu ich żywotności w dłuższej perspektywie czasu 10-20 lat w uśrednieniu rocznym inwestor poniesie znacząco mniejsze koszty inwestycyjne związane z modernizacją instalacji w przyszłości.

Znacznie zwiększyło się bezpieczeństwo pracy systemu co ma szczególne znaczenie w przypadku awarii jednego agregatu. W takim przypadku drugi agregat może pracować na cały podwójny system. Jest to o tyle istotne, że systemy GHP są podstawowymi systemami grzewczymi w budynku. W przypadku układu hybrydowego liczba godzin pracy agregatu GHP została zmniejszona prawie trzykrotnie, co powoduje, że żywotność tego systemu może się docelowo zwiększyć nawet 3-4 krotnie w porównaniu do istniejącego rozwiązania opartego na pojedynczym agregacie GHP.

Dodatkowo dzięki układowi hybrydowemu Mago może decydować czy w danym momencie stawia bardziej na energię elektryczną czy na gaz. Dodatkowo wraz z wymianą agregatu GHP na układ hybrydowy zastosowano nowy sterownik inteligentny przystosowany do pracy z układami hybrydowymi oraz wyposażony w zaawansowane funkcje oszczędzania energii, które można realizować zdalnie i dla całych systemów, a nie tylko dla pojedynczych urządzeń wewnętrznych.

Finalnie nowe rozwiązanie powinno spowodować zmniejszenie kosztów eksploatacji systemów o 30-50 proc. i znacząco (co najmniej dwukrotnie ) wydłużyć ich żywotność, a w przypadku układu hybrydowego nawet 3-4 krotnie.

Po przepracowaniu kilku sezonów całego nowego systemu firma zauważyła na podstawie analizy zużycia oraz liczby przepracowanych godzin, że analiza teoretyczna i jej założenia sprawdziły się w praktyce. Jak przedsiębiorstwa mogą uniezależnić się od panującego obecnie kryzysu energetycznego i paliwowego? Rewitalizacja systemu grzewczego w firmie Mago to dobry przykład i inspiracja.

