Robert Dobrzycki: Górny Śląsk to jedna z najlepszych lokalizacji już nie tylko w kontekście polskiego biznesu

– Rok 2019, w porównaniu z poprzednim, to również czas dużego wzrostu dostępności powierzchni magazynowej na większości rynków regionalnych w Polsce. Najwyższy poziom pustostanów odnotowano w regionie Polski Centralnej (408 000 mkw.), na Górnym Śląsku (249 tys. mkw.), w okolicach Warszawy (203 tys. mkw.) i na rynku poznańskim (po 202 tys. mkw.). Tymczasowa nadpodaż, odnotowana w Poznaniu, na Górnym Śląsku i w Polsce Centralnej, jest rezultatem inwestycji o charakterze spekulacyjnym, realizowanych w 2019 r. na większą skalę niż w latach poprzednich, oraz relokacji kilku dużych najemców do nowych projektów, zrealizowanych na tym rynku – czytamy w ostatnim raporcie Cushman & Wakefield Polska.

Panattoni Europe od lat dostrzega potencjał Śląska, realizując obiekty przemysłowe w Gliwicach, w Sosnowcu, Katowicach, Mysłowicach, Bielsku-Białej, w Czeladzi, Rudzie Śląskiej.

– Górny Śląsk ze swoją największą w Polsce konurbacją to jedna z najlepszych lokalizacji już nie tylko w kontekście polskiego biznesu, ale i tego o transeuropejskim zasięgu działania. Obszar ten ma dostęp do bardzo dobrej infrastruktury transportowej - gęstej siatki dróg krajowych i autostrad - oraz kolejowej. Inne czynniki sprzyjające regionowi to m.in. dostęp do wykwalifikowanej kadry zawodowej, rozsądna cena za ziemię, a także jej dostępność. Ekspansja Panattoni na Śląsku jest rzeczą naturalną – mówił Robert Dobrzycki, CEO, Panattoni Europe.

– Do dzisiaj zrealizowaliśmy aż 8 budynków dla firmy Amazon, a dekadę kończymy kolejnym wyczynem – w 2019 roku wybudowaliśmy rekordowy pod względem wielkości i funkcjonalności obiekt dla tej firmy w Gliwicach. Inwestycja ta o powierzchni ponad 210 000 mkw. i 4 kondygnacjach jest największym budynkiem firmy w kraju i została wyposażona w innowacyjną technologię Amazon Robotics. W jej ramach 3 900 robotów transportowych pomaga składować produkty na półkach i kompletować zamówienia – dodaje Robert Dobrzycki, komentując rekordową inwestycję.

W styczniu 2020 Panattoni kupił kolejny grunt na Śląsku - to 4,4-hektary pod budowę City Logistics Katowice, przy ul. Miedzianej. Budowa parku o docelowej powierzchni 70 tys. mkw. ruszy jeszcze w tym roku, a projekt jest dedykowany logistyce miejskiej.

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarejestruj się!

1

2