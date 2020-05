Robert Dobrzycki na EEC Online: Magazyny przejdą suchą nogą przez pandemię

Wygląda na to że sektor przemysłowo-magazynowy przechodzi względnie suchą nogą przez pandemię, choć patrząc krótkoterminowo, można zaobserwować pewną nerwowość.

- Uczestnicy naszego sektora, w tym banki finansujące i niektórzy najemcy - zwłaszcza ci, nastawieni na sprzedaż tradycyjną - na pewno odczuwają skutki pandemii, a to z kolei ma wpływ na nas - przyznaje Robert Dobrzycki, CEO Panattoni Europe. - Na drugim biegunie jest e-commerce, który ma się bardzo dobrze i niektórzy nasi klienci notują największą aktywność w historii swojej działalności - podkreśla.

W dłuższej perspektywie, zdaniem Roberta Dobrzyckiego, pandemia przyspieszyła przejście sprzedaży z kanału tradycyjnego do kanału online. - Od tego trendu nie ma odwrotu. Widzą to producenci, banki i inwestorzy. Wierzymy, że po pandemii, kiedy kapitał powróci większą falą na rynek nieruchomości, sektor przemysłowo-magazynowy powinien na tym skorzystać - mówi Robert Dobrzycki.

- Co ciekawe, nasz sektor jest bardzo perspektywiczny, ale w porównaniu do innych sektorów, jest on jeszcze bardzo mały pod względem wartości. Jeżeli pojawi się jakiekolwiek przesunięcie kapitału do naszego sektora, a wierzymy, że to musi nastąpić, ów przepływ będzie bardzo odczuwalny, a to z kolei wpłynie pozytywnie na wycenę - mówił CEO Panattoni Europe podczas EEC Online.

Jeśli chodzi o rynek deweloperski, Robert Dobrzycki podkreśla odmienną specyfikę każdego z krajów w Europie. - Różnice są spore jeśli chodzi o poziom i etap pandemii. Jeśli chodzi o sam biznes, wyceny i czynsze, trudno jeszcze mówić o jakichkolwiek zmianach - mówi Robert Dobrzycki. - W mojej opinii, w najbliższym czasie będzie mniej produktów w sprzedaży, czynsze i wakaty będą relatywnie stabilne, z kolei koszty budowy w tym okresie spadają i będą spadać.

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient