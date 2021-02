Robert Dobrzycki, Panattoni: Eko-rozwiązania to także krok w stronę poprawy życia i zdrowia milionów osób

Polska jest dzisiaj jednym z liderów rynku magazynowego w Europie. Budujemy najwięcej i przeprowadzamy najwięcej zielonych certyfikacji środowiskowych - mówi Robert Dobrzycki, CEO Panattoni Europe









Pandemia nie miała negatywnego wpływu na zorientowany ekologicznie kierunek, w którym zmierzały powierzchnie magazynowo-przemysłowe, a wręcz przeciwnie. Zrównoważone i ekologiczne podejście do budownictwa przemysłowego stało się nie tylko trendem, ale jest normą, przynajmniej w naszym wykonaniu - zaznacza Robert Dobrzycki, CEO Panattoni Europe. Bo to właśnie Panattoni, jako pierwszy deweloper magazynowy na rynku, wprowadził certyfikację BREEAM na poziomie Very Good do standardu obiektów. Co więcej, połowa powierzchni magazynowej z zielonymi certyfikatami w Polsce została zrealizowana właśnie przez tego dewelopera. Jak wpisać zrównoważony rozwój w biznesplan? Co dają eko-inwestycje? Zapraszamy do lektury wywiadu z Robertem Dobrzyckim w serwisie #zielonemagazyny.