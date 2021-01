Robert Dobrzycki, Panattoni: Przyszłość jest tutaj. Polska wśród logistycznych liderów Europy

2020 rok był rekordowy dla Panattoni, podobnie zresztą jak dla całego rynku powierzchni magazynowych i przemysłowych w Polsce. Jak wyglądały miesiące działań podczas pandemii z Pana perspektywy?

Robert Dobrzycki: Wyniki cieszą, jednak to był ciężki rok pod każdym względem - zwłaszcza w kontekście warunków rynkowych i sytuacji, w jakiej znalazł się biznes na całym świecie. Sprzyjająca wzrostom sytuacja w pierwszych miesiącach roku została przerwana przez pandemię, lockdown i olbrzymią niepewność. Wszyscy byli w szoku. Wówczas nikt nie był w stanie przewidzieć, w jaki sposób pandemia wpłynie na różne sektory rynku nieruchomości, co czeka nasz rynek magazynowy i jak zareagują instytucje finansujące. Biznes zamarł.

Z biegiem czasu handel, który na długo przed pandemią znajdował się pod silną presją sprzedaży online, coraz szybciej przenosił się do internetu, a to z kolei stało się silnym impulsem dla nowych inwestycji magazynowych.

Czy owa nowa sytuacja na rynku wymagała innego podejścia do biznesu? Przestawienia „trybów” w inwestycyjnej machinie Panattoni?

Spodziewaliśmy się, że e-commerce mocno przyspieszy, jednak w dobie pandemii popyt zaczął rosnąć bardzo agresywnie, a instytucje finansowe w dalszym ciągu podchodziły bardzo sceptycznie do nowych przedsięwzięć traktując deweloperów magazynowych na tych samych zasadach co inne podmioty z branży nieruchomości. Mimo że perspektywy były bardzo dobre, musieliśmy bardzo ciężko pracować nad tym, by z jednej strony odpowiedzieć na rosnące w wyjątkowo szybkim tempie zapotrzebowanie, a z drugiej przekonać banki do zmiany podejścia do naszej branży. Udało nam się zachować zimną krew, skrupulatnie analizowaliśmy sytuację i staraliśmy się reagować na bieżąco.

Jeśli na rynku pojawiają się okazje, trzeba je wykorzystać….

Dziś łatwo o tym mówić, ale w momencie, kiedy cały kraj tkwił w lockdownie, wszędzie panowała niepewność co do skali kryzysu, nie wiadomo było, jak długo utrzyma się popyt, co stanie się z całą gospodarką i jak bardzo ewentualne zawirowania uderzą w naszą działalność. Żadna z podjętych wówczas decyzji nie była łatwa i pozbawiona ryzyka.

Kiedy szala przeważyła na korzyść inwestycji?

Po trzech miesiącach obserwacji rynku wiedzieliśmy już, że popyt nie wyhamuje, bo rozwój e-commerce wciąż przyspiesza. Wówczas zapadła decyzja o mocnej ekspansji Panattoni. Zaczęliśmy działać. Minione pół roku zaowocowały nowymi inwestycjami i kontraktami. W całym 2020 roku udało nam się skomercjalizować ponad 2,1 mln mkw. powierzchni. magazynowej - o ok. 800 tys. mkw. więcej niż w roku poprzedzającym.

