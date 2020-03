Robert Dobrzycki: Pandemia wzmacnia e-commerce. Magazyny na tym skorzystają

Zdaniem Roberta Dobrzyckiego, prezesa Panattoni Europe w krótkiej perspektywie obecna sytuacja pandemii z pewnością nie pomaga rozwojowi nie tylko branży nieruchomościowej, ale i wielu innym, zwłaszcza sektorowi usługowemu – turystyce, gastronomii, sprzedaży detalicznej czy kulturze.

- Na dzisiaj wiele decyzji jest wstrzymywanych, jednak nieruchomości magazynowe powinny być najmniej dotknięte tą rzeczywistością. Duzi gracze jak Panattoni ustrzegą branżę, a w dłużej perspektywie nie tylko wyjdzie ona obronną ręką, ale i zyska. Po pierwsze stanie się to za sprawą e-commerce. Sektor ten notuje stały wzrost, a w tym okresie kryzysowym coraz więcej konsumentów przychyla się do zakupów internetowych. To przełoży się na ich późniejsze zachowania i popyt na powierzchnie magazynowe, w przeciwieństwie do powierzchni handlowych – prognozuje Robert Dobrzycki.

Jego zdaniem zmieni się zapewne również branża nieruchomości biurowych. - Dzisiejsze ograniczenia pokazują, że potencjalnie można pracować w domu, zmieniając system pracy, co w konsekwencji podważa konieczność istnienia biur na tak szeroką skalę, jak to było dotychczas – zaznacza prezes.

Jednocześnie dodaje, że nie tylko e-commerce zapewni perspektywiczny wzrost branży nieruchomości przemysłowych i magazynowych.

- Drugą kwestią są przeniesienia produkcji z Azji i chęć zatrzymania jej w Europie, bliżej miejsc konsumpcji. Dlatego wierzę, że niepewność w gospodarce jest tylko chwilową sytuacją i finalnie wygramy walkę z wirusem, choć oczywiście wielu naszych najemców, zwłaszcza z branż usługowych będzie potrzebowało dodatkowego wsparcia działań osłonowych rządu – tłumaczy Robert Dobrzycki.