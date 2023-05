Firma Rohlig Suus Logistics wynajęła w MDC2 Park Gliwice 20 393 mkw., w tym 19 773 mkw. powierzchni magazynowej oraz 420 mkw. biur i pomieszczeń socjalnych. Łącznie trzy budynki magazynowe całego parku liczą 57 tys. mkw.

Rohlig Suus będzie głównym najemcą w MDC2 Park Gliwice. Rozpocznie swoją działalność w obiekcie jesienią tego roku.

MDC² Park Gliwice zlokalizowany jest u zbiegu autostrad A4 i A1 w Gliwicach na Górnym Śląsku.

Zarówno MDC2, jak i Rohlig Suus Logistics dbają o to, aby strategie biznesowe były realizowane w zgodzie z koncepcją zrównoważonego rozwoju.

Rohlig Suus Logistics funkcjonuje na rynku logistycznym od ponad 30 lat, zarządzając logistyką i łańcuchami dostaw na sześciu kontynentach. Firma zatrudnia ponad 2000 pracowników w ponad 30 oddziałach w Europie

- Wybraliśmy MDC2 Park Gliwice ze względu na jego lokalizację, ale także bardzo wysoką punktację w certyfikacji BREEAM New Construction. Kwestie ESG są niezwykle ważne w strategii rozwoju SUUSa. Chcemy, aby nasze obiekty były „zielone”, ale także odpowiednio dostosowane do potrzeb pracowników czy kierowców, co także ma wpływ na zapewnienie naszym klientom najwyższej jakości usług– tłumaczy Sylwester Wzorek, Senior Facility Manager w Rohlig Suus Logistics.

Nowy magazyn na celowniku Rohlig Suus Logistics

Firma dostrzega coraz większy rozwój województwa śląskiego, dlatego zdecydowała się na nowy większy magazyn w MDC² Park Gliwice.

- Niezwykle ważne jest dla nas także położenie obiektu, na przecięciu szlaków komunikacyjnych – autostrad A1 i A4. Inwestycja znacznie zwiększy nasze zdolności operacyjne, co pozwoli usprawnić nasze usługi, które w regionie kierujemy m.in. do klientów z branży automotive – mówi Grzegorz Łukaszek, Branch Director Katowice w Rohlig Suus Logistics.

Zarówno MDC2, jak i Rohlig Suus Logistics dbają o to, aby strategie biznesowe były realizowane w zgodzie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Polityka ESG w obu spółkach ma nadrzędne znaczenie i uwzględnia ona kwestie środowiskowe, dobrostan klientów, dostawców i pracowników.

Na terenie gliwickiej inwestycji znajduje się strefa Rest & Move – innowacyjna na polskim rynku koncepcja otoczenia parku magazynowego promująca zdrowy styl życia i poprawiająca warunki pracy wszystkich użytkowników obiektów magazynowych dewelopera. Proponowane jej odbiorcom elementy obejmują siłownię zrealizowaną we współpracy z fundacją „TruckersLife” i boisko wielofunkcyjne, a także miejsca do odpoczynku w tym także piece grillowe.

Z myślą o dobrostanie pracowników

MDC2 Park Gliwice jest tworzony z uwzględnieniem wytycznych certyfikacji BREEAM New Construction na poziomie Outstanding. Tak wysoka ocena jest możliwa dzięki zastosowaniu szeregu rozwiązań podwyższających efektywność energetyczną budynków, a także dzięki przemyślanemu otoczeniu bogatemu bioróżnorodnie i przygotowanemu z myślą o dobrostanie pracowników.

Rohlig Suus rozpocznie swoją działalność w MDC2 Park Gliwice jesienią tego roku.

Inwestorem projektu jest niemiecki fundusz, którego aktywami zarządza Invesco Real Estate. W transakcji najmu doradzała agencja Triflow oraz kancelaria Greenberg Traurig.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl