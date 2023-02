Nowy obiekt zajmuje powierzchnię 2,8 tys. mkw., co oznacza że całkowita powierzchnia magazynowa Suus w regionie wynosi już 7,3 tys. mkw. W białostockim obiekcie działa agencja celna z magazynem czasowego składowania i pozwoleniem na korzystanie z procedur uproszczonych, co znacznie ułatwia i przyspiesza odprawę towarów, w Choroszczy agencja celna Suus zacznie działać w II kwartale tego roku.



Dzięki znakomitemu położeniu, coraz lepszej infrastrukturze i inicjatywom takim jak Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna czy Via Carpatia, Podlasie rozwija się coraz szybciej. Dla wielu firm z całej Polski Białystok to ważne ogniwo ich łańcucha dostaw czy dystrybucji w ramach wymiany handlowej z krajami nadbałtyckimi. To oznacza stale rosnące zapotrzebowanie regionu na profesjonalne usługi logistyczne. Popyt na usługi magazynowe jest wciąż większy niż dostępność powierzchni na rynku – mówi Adam Galek, członek zarządu Rohlig Suus Logistics.