Rohlig Suus Logistics otwiera oddział w Zielonej Górze

Rohlig Suus Logistics uruchomił nowy magazyn w Zielonej Górze przy ul. Nowy Kisielin – Nowa 3.

Inwestycja ma zwiększyć potencjał operacyjny krajowej sieci dystrybucji.

Firma Rohlig Suus Logistics wybrała lokalizację w Zielonej Górze, żeby być bliżej klientów.

Pandemia COVID-19 diametralnie odmieniła przyzwyczajenia zakupowe Polaków. Z dnia na dzień zaczęliśmy kupować większość produktów online. Zgodnie z prognozami przeprowadzonymi przez PwC, w 2026 r. wartość brutto polskiego rynku handlu e-commerce będzie na poziomie 162 mld zł, co oznacza średnioroczny wzrost o 12 proc. Największą zwyżkę sprzedaży online przewiduje się w kategorii produktów spożywczych oraz zdrowie i uroda.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Potencjał sektora e-commerce dostrzega również polski operator logistyczny, Rohlig Suus Logistics, który intensywnie rozwija możliwości operacyjne krajowej sieci dystrybucji, uruchamiając kolejne oddziały w perspektywicznych lokalizacjach. Jedną z nich jest województwo lubuskie, w którym w latach 2001-2019 wartość wzrostu PKB na jednego mieszkańca wyniosła średniorocznie 3-4 proc., co uplasowało ten region w drugiej najlepszej grupie regionów UE. Rozwojowi województwa sprzyja również bliskość zachodniej granicy kraju, zainteresowanie zagranicznych inwestorów oraz rozbudowana strefa ekonomiczna.

– Według raportu „E-commerce w Polsce”, aż 77 proc. internautów chociaż raz w 2021 r. dokonało zakupu, co oznacza wzrost w stosunku do 2020 r. o 4 p.p. Również w Rohlig Suus Logistics obserwujemy większe zainteresowanie zakupami online, np. w obszarze „home deliveries” urośliśmy o 16 proc. r/r. Tak dynamiczny rozwój e-commerce w ostatnich latach sprawił, że aby sprostać zapotrzebowaniu rynku i obecnym wymaganiom klientów, zagęszczamy sieć naszej dystrybucji, otwierając kolejne terminale. Wierzymy, że skokowy wzrost e-commerce w Polsce zobowiązuje operatorów logistycznych do większej bliskości z finalnym odbiorcą – mówi Adam Galek, członek zarządu Rohlig Suus Logistics.

– Nowy oddział w Zielonej Górze nie tylko usprawni świadczone przez nas usługi, ale również pozwoli jeszcze efektywniej kosztowo realizować zlecenia. Inwestycja ta jest dla nas ważnym elementem w realizacji strategii rozwoju logistyki kontraktowej oraz pozwala nam na większą bliskość biznesów naszych klientów – dodaje.

Nowy magazyn Rohlig Suus Logistics

Nowy obiekt polskiego operatora logistycznego, Rohlig Suus Logistics, to magazyn o klasie A i powierzchni blisko 3 tys. mkw., zlokalizowany w strefie ekonomicznej, zajmującej ponad 160 ha, w Nowym Kisielinie w Zielonej Górze. Magazyn logistyczny wyposażony jest w terminal przeładunkowy i ma na celu zwiększenie możliwości operacyjnych krajowej sieci dystrybucji firmy.

– Od dawna zauważamy logistyczne zapotrzebowanie regionu, które do tej pory realizowaliśmy korzystając z usług partnera. Własny oddział pięciokrotnie zwiększa nasze możliwości operacyjne i jest ważnym elementem w strategii rozwoju firmy w regionie. W pierwszej kolejności skupimy się na obsłudze lokalnych biznesów i drobnicy krajowej – mówi Katarzyna Rusin, dyrektor oddziału Poznań w Rohlig Suus Logistics.

Zielona Góra magazynami stoi

Zielona Góra jest istotnym miastem z punktu widzenia logistyki krajowej i międzynarodowej, m.in. ze względu na jego doskonałe skomunikowanie z systemem europejskich autostrad (drogi A2, A18). W okolicy przebiegają dwa korytarze Transeuropejskiej Sieci Transportowej – TEN-T: Bałtyk-Adriatyk i Morze Północne-Bałtyk.

– Zielona Góra to niewątpliwie miasto z dużym potencjałem, znajdujące się w korzystnej lokalizacji geograficznej. Doskonałe skomunikowanie oraz bliskość dużych hubów przeładunkowych sprawiają, że nowy oddział pełni istotną rolę w organicznym wzroście firmy – dodaje Adam Galek, członek zarządu Rohlig Suus Logistics.

Magazyn w Zielonej Górze jest kolejną inwestycją firmy w ramach realizacji strategii o obecności jak najbliżej biznesów klientów. W ostatnim czasie polski operator logistyczny uruchomił oddział w Pilźnie w Czechach. Obecnie Rohlig Suus Logistics posiada 31 oddziałów.