Rohlig Suus Logistics, największy polski kompleksowy operator logistyczny, zmienia lokalizację oddziału w Lublinie, a zarazem zwiększa dotychczasową zdolność operacyjną w regionie aż o 30 proc.

Nowa inwestycja to magazyn typu cross-dock, pozwalający m.in. na optymalizację kosztów związanych z dostawą towarów do odbiorcy na tzw. ostatniej mili.

W ostatnim czasie polski operator logistyczny otworzył również nowy magazyn w stolicy województwa zachodniopomorskiego.

Nowy obiekt, zlokalizowany przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” 4, pełni funkcję magazynu logistycznego oraz nowoczesnego terminala przeładunkowego, pozwalającego na szybki i sprawny przeładunek towarów. Wpisuje się to w strategię rozwoju firmy, m.in. w obszarze dostaw paletowych na tzw. ostatniej mili. Rohlig Suus Logistics w tym roku kupił firmę Expert, specjalizującą się w tego typu usługach, która posiada swój oddział także w Lublinie. W regionie Suus rozwija również usługi dodane – kompletację, etykietowanie, banderolowanie oraz tworzenie zestawów produktowych. Firma kieruje swoją ofertę do klientów m.in. z branży spożywczej, meblarskiej, chemii przemysłowej, automotive czy papierniczej.

Od 12 lat jesteśmy obecni w województwie lubelskim i z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie przedsiębiorców tym regionem. Nasz nowy magazyn mieści się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Euro Park Mielec, której obszar przecinają główne szlaki komunikacyjne wiodące z północy na południe i ze wschodu na zachód Europy. Wierzymy, że Lubelszczyzna, dzięki zapleczu naukowo-badawczemu, dostępie do wykwalifikowanej kadry pracowniczej, a także doskonałej lokalizacji, w najbliższych latach może stać się strategicznym punktem dla globalnych łańcuchów dostaw, w tym także się naturalnym hubem logistycznym przy odbudowie Ukrainy – mówi Adam Galek, członek zarządu Rohlig Suus Logistics.

- Połączenie funkcji terminala przeładunkowego oraz magazynu logistycznego pozwala na usprawnienie procesów logistycznych. W jednym czasie nasz nowy magazyn może obsłużyć 40 aut, co znacznie zwiększa dotychczasową efektywność oddziału – mówi Krystian Zakrzewski, dyrektor oddziału Rohlig Suus Logistics w Lublinie. Co ważne, prawie pięciokrotnie zwiększamy naszą powierzchnię administracyjną i stawiamy na nowoczesny sposób organizacji pracy i biuro w stylu Office of the future. Wierzymy, że przyjazne i otwarte biuro zwiększy naszą konkurencyjność na lubelskim rynku pracy – dodaje. Budynek zapewnia również specjalną strefę odpoczynku dla kierowców.

Obiekt w Lublinie. Fot. Mat. pras.

Obecnie nowy magazyn jest w trakcie procesu certyfikacji BREEAM – potwierdzającej, iż projekt budynku powstał zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz że jest to budynek przyjazny dla pracowników i środowiska naturalnego. Na dachu zostały umieszczone kolektory słoneczne, które będą zasilać biuro i magazyn, redukując koszty zużycia energii. Przed obiektem znajdują się również stanowiska z ładowarkami dla samochodów elektrycznych. Na terenie budynku zamieszczono budki dla owadów, a w planach jest stworzenie łąki kwiatowej.

W ostatnim czasie polski operator logistyczny otworzył również nowy magazyn w stolicy województwa zachodniopomorskiego. Wszystkie nowe obiekty spełniają najwyższe wymogi pod względem ekologicznym oraz wpisują się w ideę Office of the future.

