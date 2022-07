Rohlig Suus Logistics zwiększa zdolność operacyjną w Bydgoszczy

Firma Rohlig Suus Logistics uruchamia od sierpnia 2022 r. nowy magazyn w Bydgoszczy.

Operator logistyczny zwiększy dwukrotnie swoją dotychczasową zdolność operacyjną w regionie.

Nowy magazyn to ponad 12 tys. mkw. powierzchni wybudowanych z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowaniem środowiska.

Nowy magazyn Rohlig Suus Logistics, o powierzchni 12,6 tys. mkw., rozpoczyna pełną działalność operacyjną od 1 sierpnia 2022 r. Oddział składa się z trzech modułów: części logistycznej, terminala przeładunkowego oraz rozbudowanej przestrzeni administracyjnej o wielkości prawie 1 tys. mkw. Obecnie polski operator logistyczny stara się o uzyskanie certyfikacji BREEAM – świadczącej, iż projekt powstał zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz że jest to budynek przyjazny dla pracowników oraz środowiska naturalnego. W obiekcie znajduje się m.in. instalacja fotowoltaiczna, gniazda do ładowania elektrycznych samochodów osobowych, oświetlenie LED z inteligentnym systemem sterowania (DALI), a także sieć świetlików dachowych. Dodatkowo, w magazynie zamontowano system monitorowania ugięcia dachu oraz elewację odbijającą promienie słoneczne.

– Od kilku lat obserwujemy skokowy wzrost znaczenia regionu, co również przekłada się na coraz większe zapotrzebowanie na profesjonalne usługi logistyczne. W ciągu ostatnich trzech lat odnotowaliśmy wzrost o 20 proc. sprzedaży produktów logistycznych. W poprzednich dwóch latach pandemia wyhamowała dynamiczny rozwój tego segmentu, ale dzisiaj notujemy spore wzrosty zarówno w logistyce kontraktowej i przewozach krajowych – mówi Adam Galek, członek zarządu Rohlig Suus Logistics. – Nowy magazyn przy ul. Wojska Polskiego 66 nie tylko dwukrotnie zwiększy nasze zdolności operacyjne w tej lokalizacji, ale również wesprze rozwój dotychczasowych klientów – dodaje.

Bydgoszcz miastem inwestycji

Od kilku lat Bydgoszcz jest postrzegana na arenie międzynarodowej jako miejsce przyjazne inwestycjom. W tym roku po raz kolejny stolica województwa kujawsko-pomorskiego znalazła się na tzw. krótkiej liście w kategorii najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce w konkursie CEE Business Services Awards 2022. Potencjał miasta dostrzega również Rohlig Suus Logistics, który od 15 lat działa w regionie.

Bydgoszcz zlokalizowana jest w atrakcyjnym punkcie komunikacyjnym, z rozbudowanymi drogami, łączącymi miasto zarówno z portami w Gdańsku i Gdyni, jak również z dużymi ośrodkami biznesowymi, jak Warszawa czy Berlin. To położenie czyni miasto istotnym punktem na mapie transportu intermodalnego.

– W Bydgoszczy stawiamy przede wszystkim na logistykę kontraktową, transport drobnicowy oraz całopojazdowy (krajowy i międzynarodowy), a także obsługę przesyłek niestandardowych dla e-commerce. Nowy magazyn będzie obsługiwał firmy m.in. z branży elektronicznej i tworzyw sztucznych. Liczymy również na współpracę z rosnącymi w regionie przedsiębiorstwami z branży agro, budowlanej czy meblarskiej – mówi Jarosław Sala, dyrektor oddziału Rohlig Suus Logistics w Bydgoszczy. – Co istotne, myśląc o obecnych potrzebach kierowców dużo uwagi w tym oddziale poświęcamy tzw. korytarzowaniu, czyli optymalnemu planowaniu trasy. Dzięki temu kierowcy obsługujący trasy krajowe i międzynarodowe mogą wybierać korytarze, po których chcą jeździć i wracać do domu nawet co dwa dni – uzupełnia Jarosław Sala.

Office of The Future

Nowy obiekt Rohlig Suus Logistics w Bydgoszczy wyposażony jest także w przestrzeń administracyjną zaaranżowaną według najnowszego standardu operatora logistycznego. – W nowych oddziałach dużo uwagi poświęcamy ergonomii pracy i dostosowaniu przestrzeni do realnych potrzeb pracowników. Dzięki temu nie tylko zapewniamy naszej kadrze bardziej komfortowe warunki, ale również przyczyniamy się do usprawnienia funkcjonowania całego oddziału – mówi Jarosław Sala, dyrektor oddziału Rohlig Suus Logistics w Bydgoszczy.