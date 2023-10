Rohlig SUUS Logistics rozpoczął współpracę z ABS, producentem części samochodowych. Ważną rolę w procesie odgrywa niedawno powiększony oddział firmy w Szczecinie, który jest hubem logistycznym przy dystrybucji produktów.

Rohlig SUUS Logistics wspiera ABS All Brake Systems w rozwoju biznesu w Skandynawii, Niemczech czy Polsce.

Operator świadczy kompleksowe usługi logistyczne dla swojego klienta, przez co wspiera go w rozwoju na rynku skandynawskim oraz Europy Środowo-Wschodniej.

SUUS zapewnia spedycję drogową, dystrybucję na ostatniej mili, obsługę celną, magazynowanie, kompletację zamówień czy kontrolę jakości.

Ważną rolę odegra oddział firmy w Szczecinie, który jest hubem logistycznym przy dystrybucji produktów.

Kompleksowy łańcuch dostaw

Zakres świadczonych usług przez SUUSa dla ABS to przykład kompleksowej obsługi łańcucha dostaw dla branży automotive. Operator logistyczny zapewnia: obsługę celną w portach, magazynowanie, kontrolę jakości, kompletację zamówień czy dystrybucję do odbiorców. W procesie wykorzystywane są nowoczesne, zautomatyzowane regały windowe.

Prowadzimy odprawę celną produktów klienta, które przypłynęły z Europy i Azji do portu w Gdańsku czy Gdyni. Następnie transportujemy je do oddziału SUUSa w Szczecinie, gdzie towar jest magazynowany przy użyciu nowoczesnych regałów windowych, kompletowany w zamówienia, a także kontrolowana jest jego jakość. W kolejny kroku dystrybuujemy produkty za pośrednictwem drobnicowego i całopojazdowego transportu drogowego zarówno po Polsce, jak i po Niemczech czy krajach skandynawskich. Takie podejście tworzy wartość dodaną dla klienta oraz pomaga zaoszczędzić mu czas czy ograniczyć koszty, ponieważ opisanym łańcuchem dostaw opiekuje się jeden operator logistyczny - mówi Łukasz Szymański, dyrektor oddziału Rohlig SUUS Logistics w Szczecinie.

W procesach magazynowania i kompletacji niezwykle ważny jest wspominany regał windowy wysokiego składowania. Użycie go usprawnia i przyspiesza działania.

- Gdy używamy tradycyjnych regałów, mimo tego, że położenie produktu wskazuje nam system WMS na skanerze, musimy podejść do półki i go wziąć. Z kolei w przypadku regału windowego, po zeskanowaniu zamówienia, półka z niezbędnym produktem automatycznie opuszcza się, a my sięgamy po towar. Co ważne, z czasem algorytm regału uczy się, jakie produkty są najczęściej wydawane razem, na jednym zamówieniu i sam sugeruje przeniesienie ich na tę samą półkę, po to, aby przyspieszyć czynności - dodaje dyrektor szczecińskiego oddziału SUUSa.

Proces obsługuje otwarty niedawno magazyn w stolicy województwa zachodniopomorskiego. Rohlig SUUS Logistics jest obecny tam od 2009 r., ale dostrzegając potencjał szczecińskiego hubu na Europę Północną i Zachodnią, otworzył dodatkową lokalizację z magazynem logistycznym, zwiększając dwukrotnie powierzchnię i zdolności operacyjne w regionie.

Firma rodzinna z firmą rodzinną

ABS to holenderski dostawca części zamiennych do samochodów, w tym do układu hamulcowego, układu zawieszenia oraz zestawów łożysk kół. Firma twierdzi, że stawia na SUUSa z racji kompleksowości usług świadczonych przez polskiego operatora, a także lokalizacji magazynu w Szczecinie, który pozwala na sprawną i efektywną dystrybucję produktów na ważne dla ABS rynki.

