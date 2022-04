Rola magazynu w łańcuchu dostaw. E-commerce wyznacza nowe standardy

E-commerce determinuje nie tylko zmiany ilościowe na rynku powierzchni magazynowych, ale także jakościowe. Co to oznacza?

Wirginia Leszczyńska: W związku z dużym wzrostem biznesu e-commerce na skutek zmiany dotychczasowego modelu biznesowego wielu sieci handlowych lub uruchamiania przedsięwzięć opartych o internetowy handel jeszcze większego znaczenia nabrały zagadnienia związane z magazynowaniem towarów i efektywną ich dystrybucją.

Tradycyjny model zarządzania magazynem i przepływem towarów nie był projektowany, aby spełnić specyficzne wymagania e-commerce dotyczące między innymi: wielkości powierzchni i sposobu składowania, rodzaju i ilości zamówień, fluktuacji związanych z popytem na poszczególne towary w czasie czy obsługi zwrotów. Właściwe zaprojektowanie tych procesów ma zasadnicze znaczenie dla rentowności internetowego handlu.

Budowa magazynów ściśle sprofilowanych pod wymagania konkretnych najemców jest często nieodzowna, szczególnie w przypadku dużych biznesowych graczy i pozwala między innymi na: dopasowanie wielkości magazynu i jego lokalizacji z na przykład zapewnieniem sobie możliwości dalszej ekspansji i budowy kolejnych magazynowych hal wraz ze wzrostem biznesu, to zagadnienie jest szczególnie istotne w kontekście planowania nieruchomości i lokalizacji, aby już na wstępie zabezpieczyć opcje i odpowiednie działki niezbędne do ewentualnej rozbudowy, sprofilowany pod wymagania konkretnego biznesu system do zarządzania magazynem, odpowiednie zaplanowanie kształtu, architektury magazynu biorąc pod uwagę specyfikę konkretnych firm.

Dla e-commerce zasadnicze znaczenie ma szybkość i jakość obsługi zamówień. W praktyce wiąże się to z odpowiednim systemem zarządzania procesami i samą nieruchomością. Jakie są najważniejsze funkcje takiego systemu?

Systemy takie są zbliżone do tradycyjnych systemów zarządzania magazynami jednak ich funkcje są dopasowane do obsługi zamówień składanych przez klientów detalicznych w internetowych sklepach. Oznacza to, że muszą obsługiwać zamówienia na pojedyncze produkty, a nie jak w przypadku tradycyjnego magazynowania na duże wolumeny danych produktów konfekcjonowanych na przykład na paletach. Kluczem jest więc duży wolumen zamówień od indywidualnych klientów na pojedyncze przedmioty, ich szybkie i bezproblemowe dostarczenie pod wskazane adresy oraz obsługa zwrotów.

Dla magazynu oznacza to, że system musi umożliwiać efektywne składowanie i zarządzanie przepływem pojedynczych towarów wewnątrz budynku, pakowaniem oraz dostarczeniem do odpowiedniego przewoźnika, który dowiezie zamówienie na miejsce.

Na pytania odpowiedziała Wirginia Leszczyńska, COO DL Invest Group. Fot. materiały prasowe DL Invest Group

Handel internetowy cechuje sezonowość. Jak duży wpływ na funkcjonowanie magazynu mają spadki i wzrosty popytu na poszczególne kategorie produktowe wraz ze zmieniającymi się porami roku?

Różnice w wysokości popytu na poszczególne produkty lub kategorie produktowe oddziaływują na wszystkie magazyny również te tradycyjne i związane są z sezonowością, ale także ze zmieniającymi się trendami. Jednak w przypadku magazynów wybudowanych na potrzeby e-commerce zmiany te mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania biznesu oraz rentowności działalności choćby z tego powodu, że są znacznie bardziej zauważalne w kontekście ilości przepływu danych towarów, konieczności uzupełniania zapasów asortymentu czy obsługi zwrotów. System do zarządzania takim magazynem jest ściśle zintegrowany z systemem sprzedażowym w tym ze stroną internetową. Powinien umożliwiać bezproblemową obsługę wszystkich, indywidualnych zamówień oraz radzić sobie z dużym ruchem na stronie w tym z obsługą na przykład zapytań ze strony konsumentów.

System musi także umożliwiać odpowiednie i bardzo precyzyjne zarządzanie stanem magazynowym poszczególnych produktów w związku z tym, że jest zintegrowany ze stroną internetową danego sklepu lub platformy sprzedażowej. Klienci chcący dokonać zakupu muszą wiedzieć, jak długo będą oczekiwać na zamówiony towar, co jest jedną z kluczowych kwestii wpływających na ich decyzje zakupowe. Ponadto precyzyjne dane na temat sprzedaży umożliwiają odpowiednie kanalizowanie wydatków związanych z promocją towarów.

Zwroty towarów to jeden z kluczowych czynników wpływających na rentowność działalności e-commerce.

Bez wątpienia jest to jeden z najważniejszych aspektów, który należy brać pod uwagę, planując biznes w sektorze e-commerce. Podstawowymi etapami zwrotu towarów są: rozpoczęcie zwrotu przez konsumenta, który wykorzystuje do tego przygotowane i dostarczone wraz z towarem etykiety, odbiór towarów, aktualizacja stanu liczbowego asortymentu oraz stanu zamówienia na koncie danego klienta, zwrot środków za zamówiony towar lub jego wymiana. Cały proces musi odbywać się płynnie. Opóźnienie na którymkolwiek etapie skutkuje opóźnieniem całości procesu, zwiększeniem kosztów oraz wpływa na satysfakcję konsumentów, co może mieć wpływ na ich przyszłe decyzje zakupowe, a trzeba pamiętać, że e-commerce generuje ogromną liczbę zwrotów.

Co jest najważniejsze przy projektowaniu magazynu dla firm działających w sektorze e-commerce?

Doświadczenie. Realizujemy w obecnej chwili szereg projektów dedykowanych obsłudze podmiotów z sektora e-commerce współpracując z globalnymi liderami rynków logistycznych w tym między innymi z DHL Supply Chain. DL Invest Group przygotowuje także szereg magazynów miejskich realizowanych ściśle pod wytyczne firm logistycznych, dla których e-commerce jest podstawowym kołem napędowym biznesu. Nasze magazyny powstały lub są w fazie realizacji w takich miejscowościach jak: Bielsko-Biała, Legnica, Kluczbork, Elbląg, Gdańsk, Radom, Płock, Kalisz, Łódź, Tychy i w innych śląskich lokalizacjach.