Rośnie magazyn e-commerce LPP na Podkarpaciu

Zwieńczenie prac konstrukcyjnych obiektu symboliczną wiechą było dla gdańskiej spółki okazją do podziękowania partnerom i firmom zaangażowanym w budowę.

Podczas uroczystości podpisany został również list intencyjny o partnerskiej współpracy pomiędzy LPP a Gminą Trzebownisko, potwierdzający wolę podejmowania wspólnych działań na rzecz mieszkańców gminy.

Kolejne etapy inwestycji, w tym zaplanowane na koniec czerwca zamknięcie budynku blachą dachową oraz elewacją, pozwolą deweloperowi, firmie Panattoni, na rozpoczęcie już wkrótce prac wewnętrznych.

Rozpoczęte w styczniu br. prace przy budowie Fulfillment Center przeznaczonego do obsługi zamówień online polskiego producenta odzieży osiągnęły półmetek. W tym czasie wykonane zostały wszystkie prace ziemne oraz wylane fundamenty, na których zamontowano 400 betonowych słupów, stanowiących bazę pod ukończoną właśnie konstrukcję stalową dachu obiektu.

Powstający w Jasionce magazyn to dla LPP kluczowy projekt z punktu widzenia usprawniania naszej dystrybucji. Dlatego cieszę się, że po zaledwie kilku miesiącach od wbicia pierwszej łopaty, możemy wspólnie z naszymi partnerami i w obecności władz regionu, symbolicznie zamknąć pierwszy etap budowy. Zawieszona dziś wiecha jest potwierdzeniem, że projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem i już za kilka miesięcy, dzięki determinacji wszystkich firm zaangażowanych w realizację tej inwestycji, nowy obiekt zostanie włączony do globalnej sieci logistycznej LPP – komentuje Jacek Kujawa, wiceprezes LPP.

Panattoni buduje dla LPP. Fot. mat. pras.

Kolejne etapy inwestycji, w tym zaplanowane na koniec czerwca zamknięcie budynku blachą dachową oraz elewacją pozwolą deweloperowi, firmie Panattoni, na rozpoczęcie już wkrótce prac wewnętrznych. Tempa nabiera również montaż części biurowej. Prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu wokół magazynu mają zakończyć się już w sierpniu. Zaplanowane wówczas udostępnienie przez dewelopera budynku hali pozwoli LPP na przyjęcie pierwszych dostaw zaplecza technologicznego i rozpoczęcie wyposażania obiektu w systemy magazynowe oraz przygotowania do uruchomienia magazynu w czwartym kwartale br.

- Powierzchnia powstająca w ramach Panattoni Park Rzeszów North to kolejna nasza realizacja dla LPP pod e-commerce – tylko w tym roku dostarczymy firmie aż 133 tys. mkw. Rozwój sprzedaży internetowej sprzyja zwiększeniu zasobów magazynowych, a jak pokazują nasze inwestycje - jesteśmy na to gotowi, oferując klientom dostosowane powierzchnie pod wybrane procesy w najlepszych lokalizacjach. Dbamy o to, aby znajdowały się blisko rynków zbytu i pracowników oraz miały dostęp do odpowiedniej infrastruktury drogowej. Te wszystkie kryteria spełnia nasza podkarpacka inwestycja, która rośnie w oczach – powiedziała Martyna Sochaczewska, Leasing Director w Panattoni.

Podczas uroczystości zawieszenia wiechy na budowie nowego magazynu, wójt Gminy Trzebownisko Lesław Kuźniar oraz wiceprezes LPP Jacek Kujawa podpisali również list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektów społecznych na terenie Gminy.

- Długoterminowa perspektywa rozwoju LPP w regionie zakłada nie tylko realizację naszych planów biznesowych, ale także zaangażowanie w życie lokalnej społeczności i projektów odpowiadających na jej realne potrzeby. Dlatego mam nadzieję, że wypracowany wspólnie z władzami Gminy plan działań przyniesie wszystkim wiele realnych korzyści – komentuje wiceprezes LPP.

Czy LPP podbije rynek e-commerce? Fot. mat. pras.

Pierwsze projekty realizowane przez firmę we współpracy z Gminą skierowane zostaną do najmłodszych mieszkańców. Jednym z nich będzie wsparcie programu stypendialnego dla uczniów szkół podstawowych. W odpowiedzi na potrzeby lokalnych placówek oświatowych, spółka zadeklarowała także realizację Programu Wsparcia Świetlic Szkolnych, zakładającego pomoc w zakresie uzupełnienia infrastruktury edukacyjnej i organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. W ramach pilotażu projektem zostanie objęta Szkoła Podstawowa w Jasionce. W kolejnych latach do projektu włączone zostaną również pozostałe placówki na terenie Gminy. Istotnym elementem działań podejmowanych przez LPP będzie także projekt pod hasłem „Wyprawka dla pierwszaka” czyli przygotowane przez spółkę pakiety upominkowe dla wszystkich uczniów rozpoczynających w nowym roku szkolnym naukę w szkołach podstawowych.

- Cieszę się, że firma LPP wybrała naszą Gminę na lokalizację swojej nowej inwestycji. Mam nadzieję, że uruchomienie nowego magazynu wpłynie pozytywnie nie tylko na lokalny rynek pracy, ale stanie się również impulsem do dalszego rozwoju całego regionu. Co więcej, podpisany dzisiaj list intencyjny o współpracy to dla nas jasny sygnał, że LPP chce być inwestorem, który będzie angażował się nie tylko w rozwój swojego biznesu, ale stanie się ważnym uczestnikiem życia społecznego naszej gminy, z korzyścią dla jej mieszkańców – mówi Sławomir Porada, zastępca wójta gminy Trzebownisko.

Równolegle do prac budowlanych spółka rozpoczęła działania rekrutacyjne. W ramach pierwszej fazy zaplanowane jest zatrudnienie pracowników m.in. na stanowiska brygadzistów, operatorów systemów magazynowych i elektromechaników. LPP prowadzi również nabór dla analityków oraz specjalistów ds. kontroli jakości, logistyki, dokumentacji i bezpieczeństwa.