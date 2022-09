Uniq Logistic podwoi wynajmowaną powierzchnię w MLP Group.

Polska firma logistyczna podpisała umowy najmu na około 20,5 tys. mkw. dodatkowej powierzchni w ramach MLP Pruszków II oraz MLP Łódź, czyli dwóch parków logistycznych z portfela MLP Group.

Po przekazaniu nowych obiektów spółka Uniq Logistic będzie miała do dyspozycji obiekty liczące łącznie blisko 44 tys. mkw.

Firma Uniq Logistic rozrasta się w dwóch lokalizacjach z portfela MLP Group. W ramach podpisanych nowych umów najemca dobrał w MLP Pruszków II ponad 6,5 tys. mkw., z czego zdecydowaną większość stanowić będą magazyny, a 145 mkw. przeznaczone będzie na biura. Z kolei w MLP Łódź zwiększy wykorzystywaną przestrzeń o około 13,9 tys. mkw. Przekazanie nowych obiektów w obu lokalizacjach planowane jest w styczniu przyszłego roku. W efekcie firma logistyczna będzie miała do dyspozycji łącznie blisko 44 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni.

Zgodnie ze standardem MLP Group obiekty zostaną dopasowane do indywidualnych potrzeb najemcy. Zastosowane w nich zostaną również nowoczesne rozwiązania mające wpływ na ochronę środowiska, a budynki zostaną poddane procesowi certyfikacji BREEAM.

Uniq Logistic działa na polskim rynku od 2008. Przewagę konkurencyjną firma osiąga optymalizując procesy logistyczne, a także dostosowując środki transportu oraz powierzchnie magazynowe i przeładunkowe do specyfiki konkretnego towaru. Wykorzystując wiedzę, zasoby i wypracowane przez lata standardy prowadzi projekty łączące: transport drogowy, morski, lotniczy oraz kompleksową logistykę kontraktową. Obecnie funkcjonuje w ramach 7 oddziałów rozmieszczonych w całej Polsce. Klientem MLP Group została w 2020 r.

Nasza współpraca z Uniq Logistic rozwija się bardzo dynamicznie. Pierwszą umowę dotyczącą wynajęcia obiektu w Pruszkowie zawarliśmy niecałe dwa lata temu. Kilka miesięcy później najemca zdecydował się dobrać powierzchnie magazynowe i wprowadzić do naszego drugiego centrum w Łodzi. Teraz zwiększa wykorzystywaną przestrzeń w obu tych lokalizacjach niemal podwajając skalę naszej współpracy. Duży potencjał do rozbudowy obu tych centrów logistycznych pozwala na ścisłe dopasowanie naszej oferty do bieżących potrzeb Klienta – powiedział Tomasz Pietrzak, Leasing Director Poland w MLP Group S.A.

Firma UNIQ Logistic nieustannie poszerza potencjał dystrybucyjny na kluczowych rynkach magazynowych w Polsce. To przykład dobrze zaplanowanej strategii, w której krok po kroku zdobywa się pozycję regionalnego lidera. Dobranie powierzchni w Warszawie i Łodzi potwierdza, że związanie się w obu lokalizacjach z firmą MLP pozwoliło na sukces operacyjny, a w ogólnym rozrachunku okazało się bardzo dobrą i przemyślaną decyzją,” mówi Hubert Wojtera, Dyrektor w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, AXI IMMO. W obu transakcjach doradzała najemcy agencja AXI IMMO.

Dzięki nowemu kontraktowi wypracowanemu wspólnie z AXI IMMO oraz MLP Group S.A., powiększenie wynajmowanej powierzchni jest kolejnym kamieniem milowym w dynamicznym rozwoju Uniq Logistic. Nowa przestrzeń magazynowo-operacyjna wpisuje się w naszą wieloletnią strategię budowania przewagi konkurencyjnej poprzez świadczenie dedykowanych usług w ramach logistyki kontraktowej. Niezmiernie cieszymy się z owocnej współpracy z naszymi partnerami i z optymizmem patrzymy na perspektywę kolejnych przedsięwzięć - komentuje Jarosław Płusa, prezes zarządu w UNIQ LOGISTIC SP. Z O.O. SP. J.

MLP Pruszków II to nowoczesne centrum logistyczne położone w okolicach Warszawy, w gminie Brwinów, w odległości 5 km od Pruszkowa. Jest to największy kompleks w regionie, którego docelowa powierzchnia najmu to 393 tys. mkw. Dzięki elastycznemu podejściu do indywidualnych potrzeb najemców, centrum jest w stanie sprostać wymaganiom klientów z różnych branż. MLP Pruszków II posiada rozwinięte połączenia komunikacyjne zarówno z centrum Warszawy, jak i z głównymi arteriami łączącymi stolicę z innymi miastami. Park położony jest między drogą lokalną nr 760 a odcinkiem autostrady A2, 3 km od węzła komunikacyjnego zlokalizowanego w rejonie Pruszkowa-Żbikowa. W jego pobliżu przebiegają linie kolejowe o charakterze międzynarodowym, które umożliwiają doskonałe warunki logistyczne zarówno dla dystrybucji krajowej, jak i międzynarodowej.

Z kolei MLP Łódź to nowoczesne centrum logistyczno-dystrybucyjne zlokalizowane w południowo wschodniej część Łodzi, w dzielnicy Widzew, (bliskim sąsiedztwie) zaledwie 4 km od autostrady A1, łączącej Łódź z Trójmiastem oraz ok. 20 km (10 min) od autostrady A2 (Berlin-Poznań-Warszawa). Dużą zaletą jest bliskość komunikacji miejskiej. Powstaje na działce ok. 16,5 ha i docelowo dostarczy 83,1 tys. mkw. Nowe centrum powstaje zgodnie zasadami zrównoważonego rozwoju, a obiekty magazynowe zostaną poddane certyfikacji BREEAM. Kompleks logistyczny MLP Łódź skierowany jest przede wszystkim do najemców z sektora e-commerce, logistyki, dystrybucji oraz lekkiej produkcji.

