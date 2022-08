Rośnie wartość portfela nieruchomości inwestycyjnych MLP Group

Grupa Kapitałowa MLP Group utrzymuje bardzo dobrą kondycję finansową, co potwierdzają opublikowane wyniki za I półrocze 2022 roku. W pierwszych sześciu miesiącach br. grupa powiększyła wartość aktywów netto o 26 proc. do poziomu 2,3 mld zł.

Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 25 proc. do ponad 4,2 mld zł.

Skonsolidowane przychody zwiększyły się w ujęciu r./r. o 26 proc. i wyniosły 123,2 mln zł. Z kolei przychody netto z najmu wzrosły w ujęciu r./r. o 22 proc. do 90,4 mln zł.

Grupa poprawiła wynik na działalności operacyjnej o 181 proc. do 577,2 mln zł.

MLP Group w I półroczu br. wypracowało 433,9 mln zł zysku netto poprawiając ponad 2,5 krotnie (+161 proc.) osiągnięcia w tym zakresie z analogicznego okresu poprzedniego roku.

- Mamy za sobą bardzo udaną I połowę br. pomimo trudnego otoczenia gospodarczego i politycznego. Osiągnęliśmy doskonałe wyniki zarówno pod względem operacyjnym, jak i finansowym. W tym okresie zawarliśmy umowy najmu na 214 tys. mkw., czyli o 91 proc. więcej niż w I połowie 2021 roku. To był nasz rekordowy wynik w wynajmie – powiedział Radosław T. Krochta, prezes zarządu MLP Group.

Obserwujemy rosnący popyt na nowe i istniejące powierzchnie magazynowe MLP Group w całej Europie, ponieważ firmy coraz częściej poszukują opłacalnych sposobów zwiększania odporności swoich łańcuchów dostaw i zdolności produkcyjnych poprzez onshoring, czyli przenoszenie produkcji z Azji do Europy. Utrzymująca się ograniczona podaż wysokiej jakości aktywów przemysłowych przekładała się również na wzrost stawek najmu. Wyniósł on ok. 24% i był znacznie większy niż wzrost kosztów budowy, co także wpłynęło pozytywnie na osiągane wyniki - dodał Radosław T. Krochta.

Firma działa na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Portfel nieruchomości należący do MLP Group wynosi ok. 1,2 mln mkw. łącznej powierzchni najmu w obiektach gotowych, w budowie lub posiadających pozwolenia na budowę. Grupa obsługuje obecnie 22 parki logistyczne w Polsce i za granicą. Ponadto w 2022 roku zawarła kilka umów rezerwacyjnych na nowe działki pod kolejne parki logistyczne w Polsce i Europie. Bazując na aktualnym banku ziemi wraz z zarezerwowanymi działkami (200 ha), może wybudować kolejny 1 mln mkw. powierzchni magazynowej.

MLP przygotowane na trudniejsze czasy

- Zwykłem cytować wiele powiedzeń, jedno jest powszechnie przypisywane Markowi Twainowi – „historia się nie powtarza, ale rymuje się”. Przewiduję, że w niedalekiej przyszłości będziemy musieli działać w trudnym otoczeniu makroekonomicznym, jakiego doświadczaliśmy w przeszłości podczas spowolnień czy kryzysów gospodarczych. Jako MLP Group jesteśmy natomiast bardzo dobrze przygotowani na potencjalne wyzwania gospodarcze. Mamy praktycznie 100% wynajętej powierzchni, bardzo dobrą dywersyfikację najemców, zarówno geograficzną, jak i branżową. Wszystkie umowy najmu są indeksowane do europejskich wskaźników inflacji. Wzrost inflacji powoduje zatem automatyczny wzrost przychodów. Wszystkie czynsze są denominowane w EUR lub bezpośrednio wyrażone w EUR, co znacznie zmniejsza ekspozycję na ryzyko walutowe. Praktycznie 100% kredytów jest zabezpieczonych IRS na kolejne 5 lat, co skutkuje ograniczoną ekspozycją na ryzyko zmienności stóp procentowych. Dodatkowo koncentracja na utrzymywaniu bliskich relacji z naszymi klientami, dobrze zlokalizowany bank ziemi i bezpieczna struktura kapitałowa zapewniają nam znaczne możliwości dalszego, dynamicznego rozwoju - dodał Radosław T. Krochta

Strategicznym celem jest ciągłe poszerzanie portfolio magazynowego poprzez rozwój budynków typu Big Box oraz projektów logistyki miejskiej. MLP Group zamierza nadal szybko się rozwijać przede wszystkim w Niemczech, gdzie systematycznie powiększa portfolio projektów głównie w Zagłębiu Ruhry, Hesji i Brandenburgii. Planuje również umocnienie pozycji na rynku austriackim. Dodatkowo analizuje wejście do nowych krajów tj. Beneluksu i Węgier. Dla Grupy nadal bardzo ważny jest polski rynek, gdzie będzie konsekwentnie zwiększana oferta w kluczowych regionach logistycznych. W 2022 roku nakłady inwestycyjne (CAPEX) wyniosą ok. 150-200 mln EUR, z czego ok. 30% zostanie przeznaczone na zakup działek.

Działania MLP Group są szczególnie ukierunkowane na ochronę środowiska i osiągnięcie zerowej emisji CO2 do 2026 roku. W ramach istniejących i powstających obiektów realizowany jest projekt budowy farm fotowoltaicznych na dachach parków logistycznych. Celem jest, aby do końca 2022 roku 80% projektów posiadało certyfikat BREEAM na poziomie Excellent lub Very Good oraz certyfikat DGNB Gold lub Platinum na rynku niemieckim i austriackim.

Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu i samodzielnie nimi zarządza. Wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia również bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych, stosowanie rozwiązania typu built-to-suit oraz wsparcie najemcy w trakcie trwania umowy najmu.