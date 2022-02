Royal Impero zajmie prawie 3 tys. mkw. Panattoni Park Sosnowiec

Royal Impero specjalizuje się w przewozie i usługach magazynowania towarów na rzecz swoich klientów.

Spółka oferuje transport zarówno krajowy, jak i międzynarodowy.

Rzetelne podejście do powierzonych jej zleceń ma swoje odzwierciedlenie m.in. we wzroście liczby klientów.

Hub logistyczny Panattoni Park Sosnowiec I położony jest we wschodniej części aglomeracji śląskiej i składa się z kilkunastu nowoczesnych budynków magazynowych. Aby zapewnić najemcom jak najlepsze warunki prowadzenia operacji, do budowy Panattoni Park Sosnowiec I wybrano teren położony bezpośrednio przy drodze ekspresowej S1 oraz blisko autostrady A4. Dla klientów z branży logistycznej nie bez znaczenia jest też dostęp do oddalonego o ok. 10 km kolejowego Euroterminala Sławków, który łączy Europę, Rosję i Chiny.

– Nasz Klient miał sprecyzowane wymagania co do lokalizacji powierzchni magazynowo-biurowej, ponieważ zależało mu na niewielkiej odległości od śląskiego oddziału firmy. Powierzchnia w Panattoni Park Sosnowiec I w pełni odpowiada tym potrzebom. Royal Impero przejęło już jednostkę i rozpoczęło działalność w nowym obiekcie. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć spółkę i sprostaliśmy jej oczekiwaniom – mówi Michał Kozar, Associate w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w firmie w Newmark Polska.

Newmark Polska jest Globalnym Partnerem Newmark, członkiem Globalnej Sieci Newmark. Należy do grupy wiodących firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Zapewnia kompleksowe usługi agencyjne w zakresie reprezentacji najemców pozbawione ryzyka konfliktu interesów, jak również obsługi transakcji na rynkach kapitałowych, badań rynku i doradztwa, wycen nieruchomości, projektowania i zarządzania projektami oraz workplace strategy.

Panattoni jest europejską filią Panattoni Development Company, jednego z największych deweloperów powierzchni przemysłowych na świecie, prowadzącego działalność w 26 oddziałach w Ameryce Północnej i w Europie. W ramach Panattoni działa struktura, dedykowana projektom dopasowanym do indywidualnych potrzeb najemców, typu build-to-suit. Wśród kluczowych klientów są takie firmy jak Amazon, DB Schenker, DHL, Fedex, DPD, XPO, Coca Cola, Weber, Whirlpool, Bosch, Volkswagen, H&M.