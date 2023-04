Inwestycja 8 mln EUR w rozbudowę Centrum Transportu Towarów - Efektywne połączenie frachtu morskiego z transportem drogowym.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy centrum logistyczne DACHSER w Bremie, w Niemczech powiększyło powierzchnię przeładunkową, do prognozowanego wzrostu popytu w przyszłości.

Powierzchnię użytkową obiektu zwiększono o około 3 300 m2, co daje jeszcze więcej miejsca do obsługi towarów przemysłowych i konsumpcyjnych dla obszaru biznesowego European Logistics.

Powierzchnia przy Senator-Blase-Str. została oddana do użytku na początku stycznia 2023 roku.

Dzięki rozbudowie, europejskie centrum logistyczne DACHSER w Bremie może się teraz pochwalić łącznie 12 000 m2 powierzchni terminalu tranzytowego. Terminal posiada 132 bramy - w tym 30 nowych - do załadunku i rozładunku ciężarówek. Centrum logistyczne dysponuje obecnie 74 000 m2 nowoczesnej powierzchni dystrybucyjnej.

- Około sześć lat temu wprowadziliśmy się do nowej siedziby centrum transportu towarowego. Teraz jednak przyszedł czas na stworzenie większej przestrzeni, aby dostosować się do rosnącego wolumenu przesyłek w Bremie. Dzięki nowemu obiektowi jesteśmy gotowi na to, co przyniesie przyszłość - Michael Schrader, General Manager European Logistics w DACHSER w Bremie

Inwestycja obejmują także infrastrukturę do ładowania i obsługi pojazdów elektrycznych. Zainstalowano osiem punktów ładowania dla samochodów elektrycznych i cztery punkty ładowania dla elektrycznych ciężarówek. Powstało także dodatkowe centrum kontroli, które ma wspierać kierowców. Oddział DACHSER w Centrum Transportu Towarów (GVZ) zatrudnia obecnie blisko 200 osób.

Ścisła integracja z frachtem morskim

DACHSER firma zatrudnia łącznie ponad 350 osób w różnych lokalizacjach w mieście, do obsługi logistycznej towarów przemysłowych i konsumpcyjnych oraz żywności, a także w biurach obsługujących fracht lotniczy i morski. To, co wyróżnia oddział w Bremie, to łączenie frachtu morskiego z transportem drogowym.

- Ściśle współpracujemy z naszymi kolegami z DACHSER Air & Sea Logistics – realizowane przez nas usługi mocno się zazębiają. Dzięki temu nasi klienci czerpią korzyści z dostępu do globalnych usług logistycznych przy współpracy z jednym partnerem. Wartością dodaną jest fakt, że w Bremie fracht morski jest wprowadzany bezpośrednio do naszej sieci transportu lądowego i dystrybuowany do odbiorców w całej Europie. Dzięki temu łańcuch dostaw jest bardziej przewidywalny i efektywny, gdyż możemy samodzielnie zarządzać wszystkimi procesami - Michael Schrader, General Manager European Logistics w DACHSER w Bremie

- W Bremie jesteśmy szczególnie szybcy i elastyczni, a naszym klientom zawsze zapewniamy wgląd w cały łańcuch dostaw. Dwie lokalizacje magazynowe dla żywności oraz towarów przemysłowych uzupełniają ofertę DACHSER w Bremie - Michael Schrader.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl