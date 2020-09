Rozwiązania "green" w magazynach to dużo więcej niż sama fotowoltaika

Maciej Krawiecki, Head of Leasing 7R SA









Autor:

22 wrz 2020

Zielone magazyny to coraz częściej już nie przyszłość, a teraźniejszość tej branży. Jak wygląda zielona strategia 7R i jakie innowacje wprowadza deweloper do swoich obiektów logistyczno-magazynowych? W trakcie Property Forum 2020 spytaliśmy o to Macieja Krawieckiego, Head of Leasing 7R SA.