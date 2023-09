7R Park Wrocław West II to inwestycja realizowana w duchu zrównoważonego rozwoju. Projekt powstaje w Kątach Wrocławskich i zaoferuje blisko 44 000 mkw. nowoczesnej powierzchni logistycznej oraz produkcyjnej w doskonałej lokalizacji: magazyny zapewnią bezpośrednie połączenie z autostradą A4 (Węzeł Kąty Wrocławskie). Generalnym wykonawcą inwestycji została firma Kajima Poland. Planowane zakończenie budowy przewidziano na drugi kwartał 2024.

Proekologiczne rozwiązania mają zapewnić oszczędność energii, obniżyć koszty użytkowania i zmniejszyć ślad węglowy: operacyjna emisja CO2 będzie o ponad. 50 proc. niższa w stosunku do budynków wybudowanych zgodnie z warunkami technicznymi wynikającymi z przepisów prawa budowlanego.

W przyszłości, w trakcie użytkowania, budynek także będzie potrzebował znacznie mniejszej ilości energii elektrycznej do jego użytkowania. Wg. wyliczeń 7R redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną na metr kwadratowy rocznie spadnie prawie o 70 proc. w stosunku do obowiązujących przepisów.

7R Park Wrocław West II otwiera nowy rozdział w historii 7R i przybliża nas do celu, jakim jest dostarczanie na rynek budynków niskoemisyjnych, a w kolejnych latach także zeroemisyjnych. Tym razem już na etapie projektowania obiektu wykonaliśmy pełne modelowanie termiczne i m.in. dzięki temu wypracowaliśmy rozwiązania, które pozwolą na tak dużą redukcję emisji – mówi Piotr Miodek, Head of Construction, Engineering and Sustainability w 7R.