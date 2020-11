Rusza budowa Ideal Idea City Parku Wrocław

Złożony z dwóch hal City Park Wrocław stanie przy ul. Granicznej, vis-à-vis parkingu C Portu Lotniczego Wrocław im. Mikołaja Kopernika. Hale zaoferują moduły magazynowe o powierzchni 500-600 mkw. i moduły biurowe już od 100 mkw. Jest to oferta bazowa, która w bardzo elastyczny sposób może być konfigurowana i dowolnie zwiększana na zasadzie krotności modułów, bądź też rozwiązań niestandardowych. Te m.in. czynniki stanowią o unikatowości oferty IIF na polskim rynku. Każda z hal będzie miała dziewięć modułów.

Wrocławską inwestycję komentuje Leasing Manager spółki celowej ds. budowy City Parku Wrocław Jędrzej Dużyński: „Przez ostatnie kilkanaście lat w warszawskich kompleksach oddaliśmy do użytku ponad 100 tys. mkw. powierzchni magazynowo-biurowych. Byliśmy w Polsce jednym z prekursorów konceptu SBU, a na pewno jesteśmy krajowym liderem konceptu budynków łączących funkcję magazynową z wysokiej klasy biurem. Daje to olbrzymią elastyczność techniczną, konfiguracyjną, funkcjonalną i kosztową skorelowaną z coraz popularniejszym miejskim trendem na powierzchnie LMD. Właśnie owo »Last Mile Delivery«, LMD, powinno być jednym z wielu czynników atrakcyjności naszej propozycji dla biznesu wrocławskiego. Dynamiczny rozwój e-handlu, szczególnie obecnie w kontekście pandemii, generuje olbrzymie zapotrzebowanie na parki, jaki właśnie wznosimy we Wrocławiu. Renomowany generalny wykonawca – Strabag SE – będzie dodatkowym gwarantem najwyższej jakości obiektu, jaką zapewniamy m.in. w naszym najnowszym podwarszawskim City Parku”.



Powierzchnia City Parku Wrocław pod wynajem wyniesie blisko 15 tys. mkw. Obiekt zaoferuje w swoich dwóch identycznych budynkach powierzchnie magazynowo-produkcyjne, a każdy z nich będzie miał trzy kondygnacje biurowe wykończone w standardzie klasy A ze szklanymi drzwiami, klimatyzacją w każdym pomieszczeniu, potrójnymi zespolonymi szybami w oknach, LED-owym oświetleniem i wymianą powietrza na osobę typową dla najwyższych standardów biurowych. Dla obiektu przewidziano 220 miejsc parkingowych.



- Na grunt Wrocławia przeszczepiamy wszystkie najlepsze standardy naszej firmy. Wraz z nimi będzie to także model techniczny i biznesowy naszego najnowszego Ideal Idea City Parku na granicy Raszyna i Warszawy, który jest piątym z kompleksów magazynowo-biurowych Ideal Idea Formad. Komercjalizacja naszych parków magazynowo-biurowych odbywa się szybciej niż ich budowa, ponieważ oferujemy obiekty nietuzinkowe na rynku. Nasze dotychczasowe kontakty z dolnośląskim środowiskiem biznesowym pozwalają optymistycznie postrzegać także kwestię komercjalizacji City Parku Wrocław. Konstrukcja naszych hal jest inna niż model dominujący na rynku i umożliwia to bardzo dużą elastyczność konfiguracyjną, tak bardzo pożądaną dziś przez najemców. W najwyższym stopniu zostało to docenione przez naszych stołecznych klientów. Tę między innymi wartość wnosimy obecnie do Wrocławia. Z kolei ideą naszych biur przy magazynach jest to, aby nasi partnerzy czuli się w nich jak w najdoskonalszych technicznie i najbardziej prestiżowych biurach o standardzie klasy A. Również ten czynnik wnosimy teraz do Wrocławia. W stolicy spotkał się on z bardzo dobrym przyjęciem ze strony zarówno firm średniej wielkości, jak i globalnych korporacji – podkreśla Jędrzej Dużyński.



City Park Wrocław będzie certyfikowany wielokryterialnie w trybie BREEAM, ponadto będzie reprezentował normy budowlane dla tego typu obiektów, jakie będą obowiązywały dopiero od roku 2021. Ma to olbrzymie znaczenie dla najemców już od chwili obecnej. Normy te oznaczają, że zastosowane płyty warstwowe ich najbardziej renomowanego producenta będą grubsze od stosowanych obecnie w tego typu obiektach. To z kolei dla najemców przekłada się na bardzo duże oszczędności. Płyty te dają bowiem 35-procentowe podwyższenie izolacyjności termicznej i akustycznej, a więc także obniżone dzięki temu opłaty za ogrzewanie. Park otrzyma także energooszczędne oświetlenie LED-owe zarówno w biurach, jak i magazynach.

