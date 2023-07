P3 Logistic Parks wiodący deweloper i inwestor nieruchomości logistycznych w Europie rozpoczął budowę kolejnego magazynu spekulacyjnego o powierzchni 28.292 mkw. w parku P3 Poznań.

Park P3 Poznań to wysokiej klasy park magazynowy spełniający najwyższe standardy techniczne.

Dotychczas centrum logistyczne składało się z 8 budynków o łącznej powierzchni ponad 385 000 metrów kwadratowych.

W ostatnim czasie rozpoczęła się budowa kolejnego obiektu liczącego 26.932 mkw. powierzchni magazynowej oraz 1.360 mkw. powierzchni biurowej.

Po rozbudowie kompleks zajmie tys. 415,000 mkw. i tym samym stanie się jednym największych parków logistycznych w całej Polsce.

Rozbudowa parku P3 Poznań jest jednym z elementów strategii rozwoju naszej firmy na polskim rynku. Wysokie standardy techniczne oraz doskonała lokalizacja zapewniająca szybki dostęp do kluczowych rynków w Europie sprawia, że park cieszy się bardzo dużym uznaniem wśród najemców. Obecnie jest on niemal w całości wynajęty. Rozbudowa parku P3 Poznań to także odpowiedź na ciągle rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie magazynowe w regionie -mówi Bartłomiej Hofman, Managing Director P3 Logistic Parks w Polsce.

Nowy magazyn w parku P3 Poznań. Fot. Mat. pras.

Nowy magazyn w parku P3 Poznań to obiekt wysokiej jakości, wyposażony w nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz odpowiednio zaprojektowany z myślą o efektywnym zarządzaniu procesami logistycznymi. Jest to idealna przestrzeń dla firm zajmujących się dystrybucją, produkcją czy magazynowaniem. Wysokość budynku do podstawy konstrukcji dachu wynosi 12 m i umożliwia swobodne składowanie towarów do 11,5 m.

Magazyn będzie spełniał wymogi certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent. Przy jego realizacji użyte zostaną panele z rdzeniem PIR efektywniej izolujące od czynników zewnętrznych, a dach o wzmocnionej konstrukcji pozwoli w przyszłości na montaż paneli fotowoltaicznych. W magazynie zastosowane zostanie energooszczędne oświetlenie LED wraz z system automatycznego sterowania DALI.

Generalnym wykonawcą obiektu jest firma Bremer.

Park P3 Poznań znajduje się w Robakowie, na południe od Poznania i w pobliżu drogi nr S11 połączonej z autostradą A2. Zapewnia doskonałą łączność na wschód z Warszawą oraz na zachód z Berlinem. Do klientów parku należą, m. in. Westwing, PF Logo Express, Zaparoh, CEVA Logistics, British American Tobacco, GXO, Colian Logistic.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl