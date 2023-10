7R, deweloper specjalizujący się w budowaniu magazynów, rozpoczyna budowę 7R Park Tczew III. Pierwszym najemcą została firma ESA logistika Polska, czołowy operator logistyczny, który zajmie w parku ponad 31 tys. mkw.

7R Park Tczew III to najnowszy projekt 7R na Pomorzu.

Strategiczna lokalizacja obiektu już przyciąga najemców.

Pierwszym została firma ESA logistika Polska, jeden z czołowych operatorów logistycznych, prężnie działający w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Słowacja, Polska).

Firma wynajęła w parku 31,2 tys. mkw. powierzchni.

Podczas negocjacji interesy najemcy reprezentowała agencja BNP Paribas Real Estate.

– Budowany obecnie magazyn w powiecie tczewskim to kolejny już obiekt, przy którym współpracujemy z 7R. Cieszymy się, że tak szybko udało nam się przejść do fazy realizacji tej inwestycji. Rozwój w województwie pomorskim jest jednym ze strategicznych kierunków działań naszej firmy i dzięki elastyczności dewelopera już za kilka miesięcy będziemy mogli wzmocnić naszą obecność w tym regionie. Bardzo ważnym elementem tej współpracy jest również podejście do zrównoważonego rozwoju jakie cechuje działania 7R – mówi Łukasz Dziewanowski, dyrektor zarządzający ESA logistika Polska.

Nowy projekt 7R, podobnie jak pozostałe obiekty dewelopera, cechuje również bardzo dobra lokalizacja, sprzyjająca szybkiemu i efektywnemu transportowi towarów. 7R Park Tczew III znajduje się zaledwie kilometr od autostrady A1, a od pobliskiego Starogardu Gdańskiego i Tczewa dzieli ją około 13 kilometrów.

– Jesteśmy dumni, że to właśnie ESA logistika Polska jest pierwszym najemcą tego etapu. Współpraca ta jest dowodem na jakość relacji jakie budujemy z naszymi partnerami biznesowymi. Konsekwentnie rozwijamy nasze portfolio na Pomorzu, mając na uwadze olbrzymi potencjał całego regionu i silne zapotrzebowanie na nowoczesne, wysokiej jakości magazyny. 7R Park Tczew III gwarantuje zarówno doskonałe połączenie z Trójmiastem, jak i dogodny dojazd do centralnej, południowej i zachodniej części kraju – podkreśla Marzena Taube, Regional Leasing Director w 7R.

W ramach inwestycji powstaną cztery nowoczesne hale. Wysokość pierwszej z nich sięgnie 12,5 metra. Za budowę odpowiada, zajmująca się kompleksową realizacją inwestycji, firma Dekpol Budownictwo.

Cieszymy się, że 7R ponownie obdarzyło nas zaufaniem i zaprosiło nas do trzeciego etapu inwestycji 7R Park Tczew. W ubiegłych latach mieliśmy przyjemność realizować dwa poprzednie etapy budowy tego projektu. Byliśmy generalny wykonawcą kompleksu, w którym znajduje się m.in. pięć nowoczesnych hal o łącznej powierzchni ponad 100 tys. mkw. i stacja paliw – mówi Adam Olżyński, Dyrektor ds. handlowych w Dekpol Budownictwo.

Najemcy 7R Park Tczew III otrzymają docelowo do dyspozycji ponad 150 000 mkw. powierzchni, która zostanie podzielona na 4 hale o różnej wielkości. Największa z nich zajmie przestrzeń ponad 70 000 mkw. W parku magazynowym najemcy będą mogli wydzielić także powierzchnię biurową, zgodną z własnym zapotrzebowaniem.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl