Ruszyła budowa centrum dystrybucyjnego Arvato dla H&M w Strykowie

Działający w Strykowie magazyn do kwietnia 2022 r. powiększy się do 55 000 metrów kwadratowych (obecnie ma 40 000 mkw.), co pozwoli na zwiększenie zdolności wysyłkowej centrum logistycznego o około 30 procent.

Obecnie w Strykowie Arvato Supply Chain Solutions realizuje dla H&M Group obsługę klientów e-commerce z Polski, Czech, Węgier, Bułgarii i Słowacji.

Obie firmy współpracują w Polsce od 2018 roku, a teraz przedłużają partnerstwo na kolejne lata. Rozszerzenie współpracy wynika z konieczności zwiększenia potencjału procesów logistycznych w regionie Europy Wschodniej.

- Cieszymy się, że kontynuujemy i rozszerzamy naszą owocną współpracę z H&M Group– powiedziała Lidia Ratajczak-Kluck, prezes zarządu w Arvato Supply Chain Solutions w Polsce - Kluczowym czynnikiem dla klienta jest ukierunkowany na konsumenta wysoki poziom jakości naszych usług.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Przedłużenie umowy wiąże się również z rozbudową centrum dystrybucji w Strykowie, która – według harmonogramu – powinna zakończyć się w ciągu pół roku. Łączna powierzchnia centrum logistycznego razem z mezaniną wyniesie wtedy 75.000 mkw. W następnej kolejności ukończony zostanie magazyn wysokiego składowania, a system taśmociągów przedłużony do ponad 3,5 km łącznie. Taśmociągi są częścią infrastruktury niezbędnej do zapewnienia w logistyce e-commerce zautomatyzowanych procesów, do których należą również specjalne systemy sorterów, samojezdne wózki przemysłowe, możliwość dynamicznego uzupełniania magazynu oraz nowoczesny system ERP SAP S4/HANA.

Wraz z rozbudową centrum logistycznego w Strykowie, Arvato Supply Chain Solutions tworzy również nowe miejsca pracy.

- Kiedy osiągniemy pełną zdolność operacyjną, planujemy zwiększyć zatrudnienie do 450 pracowników, a w szczytach sezonu operacje obsługiwać będzie około 1350 osób -szacuje Lidia Ratajczak-Kluck.

- Szybkość i elastyczność łańcucha dostaw są bardzo istotne, a to przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności naszej oferty dla klientów - mówi Michael Schulz, Regional Logistics Manager East Europe w H&M Group - Z takim partnerem jak Arvato Supply Chain Solutions jesteśmy dobrze przygotowani do tego, aby sprostać oczekiwaniom wciąż rosnącej bazy klientów z Europy Wschodniej, również w przyszłości.”