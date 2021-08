Ruszyła budowa Panattoni Park Rzeszów Airport II. Jest najemca

BorgWarner to notowany na nowojorskiej giełdzie producent podzespołów stosowanych przy układach napędowych oraz wydechowych pojazdów. Rozpoczęta w kwietniu br. realizacja inwestycji przebiega w rekordowym tempie. Najemca rozpocznie montowanie swoich linii produkcyjnych już pod koniec tego roku, a oddanie całego budynku do użytku nastąpi w lutym 2022 r.

Innowacyjny Rzeszów

Panattoni Park Airport II jest zlokalizowany w jednym z najszybciej rozwijających się punktów na mapie magazynowej wschodniej Polski. Według Colliers, Rzeszów znalazł się w 2020 roku na drugim miejscu pod względem całkowitej podaży nowoczesnej powierzchni magazynowej w tej części kraju.

– W regionie szybko przybywa nowych projektów magazynowych, bo ma on ogromny potencjał. Nie tylko ze względu na niskie nasycenie i rosnący popyt, ale także dzięki czynnikom sprzyjającym inwestycjom, takim jak wysoko wykwalifikowana siła robocza, dogodna lokalizacja oraz atrakcyjne warunki inwestycyjne Rzeszowskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Stąd szczególnie chętnie lokują się tutaj innowacyjne firmy nastawione na nowoczesną produkcję związaną z branżą samochodową, w tym pojazdów elektrycznych – mówi Marek Foryński, BTS Managing Director, Panattoni.

Z technologią za pan brat

Pierwszym najemcą powierzchni w parku została firma BorgWarner, globalny lider czystych i wydajnych rozwiązań technologicznych dla pojazdów elektrycznych, hybrydowych i spalinowych. Producent jest już obecny w Rzeszowie, ale szukał dodatkowego miejsca do produkcji komponentów zmniejszających zużycie paliw i emisję spalin.

- Zdecydowaliśmy się na otwarcie kolejnej fabryki BorgWarner w tej lokalizacji, ze względu na jej atrakcyjność i fakt, że będzie integralną częścią Campusu BorgWarner w Jasionce. Pierwsza fabryka BorgWarner w Polsce została otwarta w 2009 roku, dlatego region podkarpacki jest nam doskonale znany. Budynek będzie zarządzany przez obecny zespół Morse Systems w Jasionce. Na chwilę obecną, pół budynku będzie wynajmowane przez BorgWarner, druga połowa będzie brana pod uwagę przy kolejnych potrzebach biznesowych. Daje nam to możliwość na dalszy rozwój. W nowym zakładzie będziemy produkować głównie do 7 OEM (BMW, Daimler, Ford, JLR, Porsche, Stellantis, VW), na rynek europejski, jednakże część produktów będzie wysyłana do Azji (Chiny, Indie) oraz USA – mówi Barbara Osuchowska, Senior Europe HR Manager.