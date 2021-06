Ruszyła budowa platformy logistycznej FM Logistic w Wiskitkach

Wmurowano kamień węgielny pod budowę zlokalizowanej na terenie gminy Wiskitki najnowszej platformy logistycznej firmy FM Logistic. Oddanie do użytku pierwszego etapu przewidziane jest na początek 2022 roku.

Obiekt będzie dostosowany do obsługi wszystkich kanałów sprzedaży zgodnie ze strategią Omnichannel, z naciskiem na e-commerce.

Bezpośrednio po uruchomieniu zatrudnienie znajdzie tu ponad 100 osób, docelowo wielokrotnie więcej.

Finalna całkowita powierzchnia magazynu w Wiskitkach wynosić będzie ponad 100 tys. mkw z możliwością składowania ponad 200 tys. palet.

Podczas ceremonii oficjalny podpis pod aktem erekcyjnym złożyli, przedstawiciele władz lokalnych gminy Wiskitki, członkowie zarządu FM Logistic oraz generalnego wykonawcy i projektanta obiektu firmy NG Concept (spółka należąca do Grupy FM).

- Ceremonia wmurowania kamienia węgielnego to istotny etap budowy każdej naszej platformy logistycznej. To część, która jest bardzo głęboko zakorzeniona w naszym DNA, ponieważ świadczy o naszym rozwoju i realizacji strategii w zakładanym kierunku. - powiedział Daniel Franke, Managing Director FM Logistic Central Europe. - Platforma w Wiskitkach będzie jednym z najnowocześniejszych, zautomatyzowanych i wybudowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju obiektów w naszej firmie. Połączyliśmy wizję, wiedzę, doświadczenie i troskę o środowisko naturalne, aby zapewnić naszym klientom przewagę konkurencyjną poprzez idealne dopasowanie procesów logistycznych do ich potrzeb biznesowych.

Pierwszy etap budowy zakłada powstanie 3 hal magazynowych, o powierzchni 22 tys. mkw, które pomieszczą prawie 30 tys. miejsc paletowych. Jedna z hal umożliwi składowanie towarów w temperaturze kontrolowanej. Finalna całkowita powierzchnia magazynu w Wiskitkach wynosić będzie ponad 100 tys. mkw z możliwością składowania ponad 200 tys. palet. Obiekt został zaprojektowany zgodnie z programem zrównoważonego rozwoju i zarejestrowany do certyfikacji LEED v4 (Leadership in Energy and Environmental Design) dla budownictwa zrównoważonego.

Magazyn FM Logistic położony będzie pomiędzy Warszawą, a Łodzią, przy samym węźle komunikacyjnym Wiskitki łączącym autostradę A2 z drogą krajową 50, w odległości 10 km od planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ze względu na powyższe uwarunkowania na obszarze tym miasto Wiskitki zaplanowało powstanie parku przemysłowo-logistycznego.