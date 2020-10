Ruszyła budowa trzeciej odsłony Panattoni Park Ruda Śląska. Powstanie ponad 70 tys. mkw.

Panattoni Park Ruda Śląska III to kolejny kompleks firmy na Górnym Śląsku. Tym razem deweloper stawia na dwa budynki (46 561 m kw. i 24 489 m kw.), rozpoczynając budowę ok. 50 000 m kw. z ponad 70 000 planowanych. Kompleks powstaje w doskonałej lokalizacji. Położenie w samym centrum konurbacji śląskiej - 5 km od centrum Rudy Śląskiej i 16 km od centrum Katowic – zapewni doskonałe połączenie regionalne. Bliskość autostrad A1 (14 km) i A4 (5 km) pozwoli na sprawny transport krajowy, łącząc park z takimi ośrodkami jak Wrocław, Kraków, Łódź, Toruń, czy Gdańsk. Ponadto obie arterie zapewniają dojazd do granicy, czeskiej na południu, niemieckiej na południowym-zachodzie oraz ukraińskiej na wschodzie, co rodzi ogromny potencjał międzynarodowy Panattoni Park Ruda Śląska III.

- Panattoni Park Ruda Śląska III znajdzie się w centrum jednego z najatrakcyjniejszych regionów w Polsce. Silna gospodarka, wysoka populacja zapewniająca dostęp do pracownika, a przede wszystkim ogromne zapotrzebowanie na magazyny. Tylko w pierwszej połowie 2020 r. nowa podaż zbliżyła się tu do 200 000 m kw., a 400 000 pozostawało w budowie na początku drugiej połowy roku. Panattoni wynajęło tu przez pierwsze 6 miesięcy ponad 85 000 m kw., co jest fantastycznym wynikiem - mówi Aurelia Rachtan, Senior Development Manager z Panattoni.



Jak dodaje, Panattoni Park Ruda Śląska III będzie ubiegał się o certyfikację BREEAM na poziomie „Very Good”.

Doskonała lokalizacja, wewnątrz jednego z najważniejszych ośrodków w kraju, a do tego szereg właściwości. Panattoni Park Ruda Śląska III powstaje z myślą o potrzebach klientów z różnych branż zwłaszcza z branży logistycznej, ale i produkcyjnej. Projekt parku umożliwia elastyczne warunki kształtowania modułów magazynowych i biurowych zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Obiekt spełni kryteria jakości potwierdzone certyfikatem BREEAM na poziomie „Very Good”.