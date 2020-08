Ruszyła filia GLS w Poznaniu

Dobudowana część hali jest dwufunkcyjna, ze strefą kurierską oraz załadunkową. Po rozbudowie poznańska filia GLS ma blisko dwa razy więcej bram kurierskich (teraz jest ich 158), z 8 do 13 zwiększyła się liczba bram załadunkowych (z możliwością dodania kolejnych 7), więcej jest również bram rozładunkowych dla samochodów liniowych. Powierzchnia obiektu jest teraz większa łącznie o ok. 50 proc. Filia, działająca w tej lokalizacji od 2008 roku wraz z polską centralą GLS, jest dziś w stanie obsłużyć dwa razy więcej paczek niż przed rozbudową.

Tak znaczna rozbudowa wynika z dwóch faktów. Oddział GLS w Poznaniu należy do jednego z najszybciej rozwijających się w kraju (pod względem wolumenu przesyłek), a poza tym firma kurierska sukcesywnie zwiększa operacyjną elastyczność swojej sieci.

– Dzięki rozbudowie zwiększyliśmy potencjał sortowania paczek, które obecnie mogą być wysyłane z Poznania, nawet do kilkunastu kierunków podczas procesu załadunkowego. Filia wspiera w ten sposób sortownie regionalne we Wrocławiu i w Bydgoszczy. Obiekt jest też w pełni przygotowany do tego, by przejąć funkcję samodzielnej sortowni regionalnej – mówi Małgorzata Markowska, marketing manager GLS Poland.

Jeszcze w tym roku w poznańskiej filii GLS ruszy sortownia dla paczek eksportowych. Będą stąd kierowane do krajów Europy Zachodniej.

– Pozwoli to odciążyć sortownię w Strykowie, która pełni funkcję głównego hubu GLS w Polsce. Jeszcze tej jesieni przekierujemy tu część transportu liniowego obsługującego kierunki zachodnie – zapowiada Małgorzata Markowska.

Dodajmy, że obiekt jest wyposażony w rozwiązania ekologiczne, w tym pompy ciepła, a w nowej części oświetlenie LED. Pozwala to znacząco zmniejszyć zużycie prądu, a także produkcję odpadów niebezpiecznych związanych np. z eksploatacją świetlówek. – Kwestie ekologiczne to istotny element naszych inwestycji. Działamy zgodnie ze strategią Think Green, realizowaną przez GLS już od 2008 r. w różnych obszarach działalności firmy – podkreśla Małgorzata Markowska.

GLS systematycznie rozbudowuje swoją infrastrukturę bazową w całej Polsce. – To ważny element strategii naszego rozwoju. Sprawne i szybkie usługi kurierskie opierają się na gęstej, czyli bliskiej odbiorcom i przepustowej sieci. Takie podejście pozwala nam płynnie obsługiwać stale rosnący strumień przesyłek – mówi Małgorzata Markowska, marketing manager GLS Poland.

