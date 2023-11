Frigo Logistics – operator dla produktów głęboko mrożonych – rozpoczął kolejny etap modernizacji swojej infrastruktury chłodniczej, tym razem w centrum dystrybucyjnym w Żninie.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne usługi magazynowania i logistyki mrożonych produktów spożywczych, firma zdecydowała się na rozbudowę istniejącej mroźni.

Po zakończeniu projektu rozbudowy, mroźnia Frigo Logistics w Żninie będzie mogła pomieścić więcej o 12 tys. palet.

Zakończenie prac zaplanowane jest na początek II kwartału 2024 r.

Obecnie działające centrum dystrybucyjne Frigo Logistics w Żninie jest kluczowym ogniwem łańcucha dostaw dla licznych producentów i sieci handlowych z branży spożywczej w całej Polsce. W obliczu rosnącego zapotrzebowania na magazynowanie produktów w kontrolowanych warunkach, decyzja o rozbudowie obiektu była nieunikniona.

Prezes FL Kris Verbruggen, Dyr. Operacyjny FL Jarosław Kołodziejski. Fot. Mat. pras.

Głównym celem rozbudowy jest zwiększenie pojemności magazynowania poprzez zastosowanie innowacyjnych, mobilnych regałów wysokiego składowania. Te zaawansowane technologicznie regały umożliwią efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej i przyczynią się do optymalizacji procesów logistycznych oraz do skrócenia czasu dostępu do poszczególnych partii towarów.

- Jako Frigo Logistics oferujemy kompleksowe rozwiązania magazynowania, transportu i dystrybucji produktów spożywczych wymagających kontrolowanych warunków temperaturowych. Działamy na bazie wieloletniego doświadczenia, zgodnie z najwyższymi standardami jakości, jednocześnie stawiając na innowacyjność i ciągły rozwój, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów. Jesteśmy przekonani, że rozbudowa naszego obiektu w Żninie przyczyni się do jeszcze lepszej obsługi naszych partnerów oraz umocnienia pozycji regionu jako ważnego centrum logistycznego – podkreśla Jarosław Kołodziejski, Dyrektor Operacyjny Frigo Logistics.

Frigo Logistics. Fot. Mat. pras.

Realizację projektu powierzono po raz kolejny firmie Kajima Poland, która od lat specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach budowlanych i infrastrukturalnych. Rozbudowa zakłada zwiększenie powierzchni o 4200 mkw., dodatkowo powstanie pole odkładcze o powierzchni 1400 mkw., budynek biurowy wielkości 400 mkw. i akumulatorownia o powierzchni 120 mkw. dedykowana do obsługi wózków widłowych.

Magazyn zasili już istniejący system instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 1000 kWp, co zabezpieczy zapotrzebowanie obiektu na energię elektryczną w 37 proc. Dodatkowo nastąpi kompleksowa wymiana systemów chłodniczych istniejącej już części magazynu. Po zakończeniu projektu rozbudowy, mroźnia Frigo Logistics w Żninie będzie mogła pomieścić więcej o 12 tys. palet – co daje łączną pojemność ponad 25 tys. palet, a nowoczesne rozwiązania w zakresie zarządzania stanem magazynowanych produktów oraz optymalizacji przestrzeni przyczynią się do podniesienia jakości usług oferowanych klientom.

– Powierzenie nam rozbudowy centrum dystrybucyjnego w Żninie to konsekwencja długoletniej i udanej współpracy pomiędzy KAJIMA POLAND oraz FRIGO LOGISTICS oraz – zgodnie z naszą filozofią – utrzymywania relacji z klientami opartych na zaufaniu. Już od 15 lat budujemy i rozbudowujemy centra magazynowe dla FRIGO LOGISTCIS w Radomsku (a obecnie również w Nowym Dworze Mazowieckim i Żninie) przykładając naszą skromną cegiełkę do sukcesów naszego klienta, a także dopisując do naszego portfolio unikalne i specjalistyczne doświadczenie w realizacji obiektów magazynowych wyposażonych w nowoczesne mroźnie. Jak przy poprzednich projektach, tak i tym razem jesteśmy zdeterminowani, by dostarczyć naszemu klientowi usługi budowlane i rozwiązania techniczne najwyższej jakości i kolejny raz zasłużyć na jego zaufanie – podkreśla Sandra Wróblewska, Senior Business Development Manager w Kajima Poland Sp. z o.o.

Rozbudowa mroźni w Żninie jest kolejnym krokiem na drodze do doskonalenia infrastruktury logistycznej regionu. Projekt ten przyczyni się do wzmocnienia pozycji Żnina jako kluczowego węzła dystrybucyjnego oraz wsparcia dla lokalnych i krajowych przedsiębiorstw działających w sektorze łańcucha dostaw. Rozbudowa wiązać się będzie także z utworzeniem nowych miejsc pracy dla lokalnej społeczności.

