Motoryzacyjny biznes rozwija się na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Powstanie specjalnych stref ekonomicznych oraz inwestycje znanych marek przyciągają kolejne firmy produkujące auta i podzespoły.

Na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku powstają inwestycje znanych marek, takich jak Mercedes-Benz, Toyota czy LG, co przyciąga kolejne firmy produkujące auta.

Jedną z głośniejszych inwestycji na Dolnym Śląsku jest budowa w Miękini pod Wrocławiem zakładu integracji i testowania półprzewodników.

Analitycy rynku widzą dobre perspektywy dla wzrostu branży automotive we Wrocławiu i Opolu.

Przemysł samochodowy jest jedną z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Odpowiada aktualnie za 8 proc. PKB. Co więcej, z raportu Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych wynika, że Polska zajmuje 10. miejsce na liście największych eksporterów podzespołów na świecie, z wartością eksportu na poziomie 12,3 mld USD. W 2022 roku nasze fabryki wyprodukowały aż 483,8 tys. pojazdów, czyli o 10,1 proc. więcej niż jeszcze rok wcześniej (dane: Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego).

Rozwój przemysłu motoryzacyjnego ma olbrzymi wpływ na rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce – oprócz Górnego Śląska prężnie rozwija się także w województwach dolnośląskim i opolskim. Według obliczeń Newmark Polska, około 10 proc. całkowitego popytu rejestrowanego na Dolnym Śląsku stanowią właśnie firmy z sektora automotive. W rzeczywistości ten udział może być jeszcze większy, ponieważ statystyki nie uwzględniają powierzchni wynajmowanej przez dostawców oraz inne firmy współpracujące pośrednio z branżą motoryzacyjną – wyjaśnia Jakub Kurek, dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych Newmark Polska.

Anna Domańska, doradczyni w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych Newmark Polska, dodaje, że – ze względu na położenie pomiędzy Wrocławiem i Katowicami – bardzo atrakcyjną lokalizacją dla firm motoryzacyjnych, szczególnie tych współpracujących z kontrahentami na obydwu wymienionych rynkach, jest też województwo opolskie. – Rynek magazynowy w Opolskiem jest niewielki (ok. 246 tys. mkw. całkowitej powierzchni), pozostaje jednak pod lupą deweloperów, którzy poszukują możliwości w tym regionie. Jedną z większych inwestycji ogłoszonych w ostatnim czasie jest rozpoczęcie rozbudowy CTPark Opole. Nowy obiekt, w formule build-to-suit, zostanie zrealizowany na potrzeby globalnego dostawcy układów chłodzenia do samochodów ciężarowych – TitanX Engine Cooling. Najemca już od 2018 roku zajmuje 11 600 mkw. w tym parku, a w październiku tego roku wprowadzi się do nowego budynku o powierzchni 26 000 mkw., zajmując 18 200 mkw., a kolejne 8000 mkw. w 2025 roku – informuje ekspertka.

Największe transakcje podpisane z najemcami z branży motoryzacyjnej w ostatnich latach na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie dotyczyły m.in. takich centrów logistyczno-przemysłowych jak Segro Logistics Park Wrocław (34 200 mkw.), Panattoni BTS Ideal Automotive 2 (27 400 mkw.), wspomniany wyżej CTPark Opole (26 000 mkw.) czy BIK Park Wrocław I (11 250 mkw.).

Ważnym kryterium przy wyborze lokalizacji na zakład produkcyjny jest dostępność odpowiednich gruntów. Dolny Śląsk, podobnie jak Opolszczyzna, nadal dysponują bankiem dużych, dobrze skomunikowanych terenów, na których można prowadzić działalność produkcyjną, jak i magazynową. W swoich portfolio deweloperzy posiadają przygotowane działki i po podpisaniu umowy w ciągu ok. 10-12 miesięcy są w stanie dostarczyć odpowiedni budynek. Proces produkcyjny wymaga szczególnych usprawnień oraz wyposażenia obiektu w dodatkowe specjalistyczne elementy, dlatego hale produkcyjne zwykle powstają w trybie build-to-suit – wyjaśnia Jakub Kurek.

Na przestrzeni ostatnich lat rynek automotive w południowo-zachodniej Polsce przeszedł wiele przemian. Dynamiczny rozwój regionu związany jest m.in. z uruchomieniem Specjalnych Stref Ekonomicznych – legnickiej, wałbrzyskiej, kamiennogórskiej i tarnobrzeskiej.

– Ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój sektora motoryzacyjnego na Dolnym Śląsku jest obecność światowej klasy graczy, takich jak Toyota, Gates, Lear czy Faurecia. Znane marki przyczyniły się do zwiększenia konkurencyjności i technologicznego know-how regionu. W ostatnich latach można zaobserwować też zwiększenie potencjału produkcyjnego firm już istniejących w regionie – mówi Małgorzata Zborowska-Stęplewska, współwłaścicielka firmy AutomotiveSuppliers.pl. Ekspertka zaznacza, że na rozwój sektora motoryzacyjnego na Dolnym Śląsku istotnie wpłynęły nowe inwestycje. Szczególnie wyróżniają się Mercedes-Benz Manufacturing Poland, który zainwestował w produkcję silników i baterii do samochodów elektrycznych oraz LG Energy Solution Wrocław, obecnie największy producent baterii litowo-jonowych dla aut elektrycznych w Europie.

Mercedes-Benz na Dolnym Śląsku nie spoczywa na laurach. W grudniu ub. roku koncern ogłosił, że za 1,3 mld euro wybuduje nową fabrykę elektrycznych samochodów dostawczych w Jaworze. Zakład powstanie w pobliżu istniejącej już fabryki Mercedesa. Budowa ma ruszyć w 2024 roku, a docelowo zatrudnienie znajdzie tam ok. 2500 osób.

Planowana jest również rozbudowa przedsiębiorstwa motoryzacyjnego JELCZ Sp. z o.o., które aktualnie należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej i jest niekwestionowanym liderem w segmencie dostaw podwozi pod zabudowy specjalistyczne dla Wojska Polskiego. Nowy obiekt, który ma powstać w ramach inwestycji, ma być zdecydowanie większy niż obecna fabryka.

Dla rozwoju rynku automotive na Dolnym Śląsku duże znaczenie ma też obecność Toyoty, która posiada w regionie dwa zakłady produkcyjne – w Wałbrzychu (który w ubiegłym roku obchodził 20-lecie istnienia) i w Jelczu-Laskowicach – oraz fabryki silników samochodowych Volkswagen Motor Polska w Polkowicach, której początek istnienia datuje się na 1999 rok.

Jedną z głośniejszych inwestycji na Dolnym Śląsku jest, zapowiedziana przez Intel, budowa w Miękini pod Wrocławiem zakładu integracji i testowania półprzewodników. Inwestycja ma kosztować 4,6 mld USD, a w jej efekcie powstanie prawie 2 tys. miejsc pracy. – Globalny kryzys na rynku półprzewodników uderzył w rynek motoryzacyjny, ale nie tylko. Fabryki musiały wstrzymywać albo ograniczać produkcję, a klienci dużo dłużej czekali na zamówienia. Dlatego budowa zakładu pod Wrocławiem jest decyzją strategiczną, o skali międzynarodowej – komentuje Jakub Kurek.

Anna Domańska codziennie doradza swoim klientom, prezentując powierzchnie przemysłowe i magazynowe na Dolnym Śląsku. Widzi, jak bardzo w ciągu ostatnich lat zmieniło się postrzeganie regionu i Wrocławia. – Międzynarodowe korporacje doceniają Wrocław, jego otwartość, przyjazność, doskonałe zapleczem naukowe, z największą w kraju liczbą młodych firm technologicznych. Mówią o nim – Polska Dolina Krzemowa. I coś w tym jest. W centrum miasta działa jeden z największych parków technologicznych w Polsce. W tym roku do grona prawie 200 najemców dołączyła berlińska firma technologiczna IAV, która tworzy technologie automotive m.in. dla takich marek, jak Porsche, Audi czy Bugatti. Co pokazuje, że automotive na Dolnym Śląsku to nie tylko czysta produkcja, ale również rozwój i innowacje – twierdzi ekspertka.

Jakie możliwości mają firmy szukające powierzchni magazynowej i przemysłowej w Opolskiem oraz na Dolnym Śląsku? – W województwie dolnośląskim na koniec czerwca tego roku na najemców czekało prawie 315 000 mkw. powierzchni dostępnej od ręki. Najwięcej we Wrocławiu (120 000 mkw.), Legnicy (55 000 mkw.) oraz Głogowie (45 000 mkw.). Dodatkowo w planach deweloperzy mają zabezpieczone działki, na których mogą w przyszłości wybudować ponad 2,5 mln mkw. nowoczesnych hal. W Opolskiem na koniec II kw. dostępne było 7000 mkw. oraz prawie 9000 mkw. wolnej powierzchni w budowie. Z większych inwestycji, deweloper Prologis planuje tutaj budowę parku Prologis Park Ujazd o powierzchni ponad 150 000 mkw. – odpowiada Jakub Kurek.

Analitycy rynku widzą dobre perspektywy dla wzrostu branży automotive we Wrocławiu i Opolu. – Planowana fabryka Mercedes-Benz Vans w Jaworze jest przykładem znanej marki, która wybrała Dolny Śląsk, jako miejsce inwestycji. Decyzja ta może przyciągnąć uwagę innych firm z branży, które rozważają ekspansję lub relokację swoich zakładów produkcyjnych. Sąsiadując z woj. lubuskim, także Dolny Śląsk staje się atrakcyjnym miejscem dla inwestycji związanych z sektorem elektromobilnym. Na potencjał i perspektywy rozwoju sektora na tym obszarze wskazują m.in. inwestycje MINTH Group oraz SANHUA Holding Group w Szprotawie – podsumowuje Małgorzata Zborowska-Stęplewska.

