Rynek logistyczny z perspektywami wzrostu. Jakie będą czekały na niego wyzwania?

Popyt na powierzchnie logistyczne w ciągu trzech kolejnych lat będzie notował kolejne wzrosty, nawet w porównaniu z obserwowanym ostatnio rekordowym poziomem zainteresowania na całym świecie. Aby jednak utrzymać tempo wzrostu, branża musi sprostać globalnym wyzwaniom, takim jak ograniczone zasoby gruntów oraz restrykcyjne strategie zrównoważonego rozwoju – wynika z najnowszego raportu JLL The Future of Global Logistics Real Estate.

Wysoki poziom popytu na rynku magazynowym utrzyma się również w najbliższych latach.

Ograniczona podaż gruntów i kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem to dziś główne globalne wyzwania stojące przed sektorem.

The Future of Global Logistics Real Estate to pierwsza edycja badania nastrojów na globalnym rynku nieruchomości logistycznych, przeprowadzonego w kwietniu tego roku wśród 720 ekspertów z 43 krajów. Raport zawiera opinie na temat perspektyw rynku, m.in. kwestii, które mogą wpływać na przyszły popyt.

Cyfrowa (r)ewolucja handlu

- Jednym z głównych impulsów rozwoju rynku logistycznego jest oczywiście handel online. 71 proc. respondentów regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) przewiduje znaczny wzrost popytu generowanego przez handel internetowy. Patrząc na odpowiedzi z poszczególnych krajów, wśród respondentów z Polski takiego zdania jest aż 82 proc. - wylicza Tomasz Mika, dyrektor Działu Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych w Polsce, JLL.

Pandemia znacząco przyspieszyła cyfrową transformację handlu. Wiele firm dostosowało swoje kluczowe procesy biznesowe, koncentrując się na szybkości działania, zaopatrzeniu i nowych technologiach. To przełożyło się na poprawę doświadczeń zakupowych klientów (customer experience), rozwój sprzedaży wielokanałowej czy usprawnienie procesu dystrybucji.

- Dynamiczny rozwój e-commerce przekłada się na bardzo duży popyt na magazyny i falę transakcji najmu na całym świecie. Globalne analizy JLL wskazują również, że pomimo unormowania się sytuacji na rynku, w miarę ustępowania następstw pandemii, trend ten utrzyma się przynajmniej przez najbliższe trzy lata - komentuje Tomasz Mika.

Według JLL, sektor e-commerce wygenerował najwyższy wzrost popytu r-d-r wśród najemców na całym świecie. Na e-commerce przypadło 16 proc. popytu w Stanach Zjednoczonych, 22 proc. w Europie i aż jedna trzecia w Chinach. Zdaniem ankietowanych to e-commerce będzie napędzał popyt , ale należy spodziewać się globalnego wzrostu zapotrzebowania ze strony wszystkich sektorów najemców aktywnych na rynku.