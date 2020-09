Rynek magazynowy bije rekordy. Czy trend się utrzyma?









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 11 wrz 2020 17:27

Tegoroczny popyt na rynku nieruchomości przemysłowych był rekordowy, ale widać, że po stronie kapitałowej w dalszym ciągu nie wróciliśmy jeszcze do poziomów sprzed pandemii. Należy się spodziewać, że taka sytuacja potrwa co najmniej do końca roku - mówi Robert Dobrzycki, CEO, Panattoni Europe, prelegent Property Forum 2020.