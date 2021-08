Rynek magazynowy coraz bliżej 22 mln mkw.

Maciej Chmielewski, Senior Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Logistycznych i Przemysowych w Colliers.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 24 sie 2021 11:58

Do końca czerwca deweloperzy ukończyli inwestycje o łącznej powierzchni ok. 1,16 mln mkw., o 100 tys. mkw. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Z kolei popyt brutto na koniec czerwca wyniósł ponad 3,41 mln mkw. - to najwyższa półroczna wartość w historii polskiego rynku magazynowego.