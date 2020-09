Rynek magazynowy przechodzi kryzys w okutych butach

Zapotrzebowanie na magazyny wyraźnie wzrosło. Czy to znaczy, że pandemia wpłynęła pozytywnie na ten sektor nieruchomości? W trakcie panelu "Magazyny. Suchą stopą przez pandemię" podczas Property Forum 2020 o kondycji polskiego rynku magazynowego dyskutowali Marek Dobrzycki, Managing Director, Panattoni Europe, Tomasz Pietrzak, Senior Leasing Manager, MLP Group; Kamil Szymański, dyrektor działu magazynowego i przemysłowego, Savills oraz Paweł Żelich, radca prawny, associated partner, Noerr.

- Przechodzimy kryzys w mocno okutych butach, ponieważ rynek magazynowy od dawna ma się bardzo dobrze - uważa Kamil Szymański, dyrektor działu magazynowego i przemysłowego, Savills.



Jak zauważa ekspert firmy Savills, każdy rok przynosi kolejne spektakularne wyniki, zaś w II kwartale 2020 r. w Polsce zostały podpisane umowy na rekordowe 2.5 mln mkw. - Ciężko zatrzymać tak rozpędzoną machinę. Kryzys pokazał elementy, na które należy zwracać uwagę i jednym z nich na pewno jest e-commerce - podkreśla.

Jak z kolei zauważa Paweł Żelich, radca prawny, associated partner, Noerr, mniej pozytywnie wygląda sytuacja branży motoryzacyjnej. - Branża automotive przeżywa i będzie przeżywała okres burzy i naporu. Nie jest to do końca związane z pandemią, ponieważ problemy zaczęły się już 1,5-2 lat temu, ale pandemia je zaostrzyła - sądzi Paweł Żelich.

Problemy branży związane są z e-Mobility. Jeśli sprawdzą się analizy, to około 90 proc. produkcji części zamiennych do samochodów przestanie istnieć, bo nie będą potrzebne. - Te nasze ukryte championy, jedne z najlepszych na świecie zakładów produkujących części zamienne do samochodów, stracą rację bytu jak najlepszy zakład produkujący podkowy - mówi Paweł Żelich.

Sami przedstawiciele deweloperów wyrażają zadowolenie i optymizm w związku z przyszłością rynku magazynowego.

- Nie odczuliśmy pandemii. Nasz biznes pozostał bez zmian. Pojawiły się może drobne problemy administracyjne z pozwoleniami na użytkowanie, ale udało się je wyprostować. Nie mamy opóźnień w realizacji inwestycji. Najemcy powiększają powierzchnię, głównie ci związani z logistyką i handlem - podkreśla Tomasz Pietrzak, Senior Leasing Manager, MLP Group.



Jak mówi przedstawiciel dewelopera, I i II kwartał były fantastyczne, dopiero teraz firma odnotowała spadek zapytań, być może związany z okresem powakacyjnym. Jednocześnie Tomasz Pietrzak nie ukrywa, że wyniki pierwszych kwartałów mogły wynikać z siły rozpędu, który od kilku lat nabiera branża.

Również optymistyczny jest Marek Dobrzycki, Managing Director, Panattoni Europe, który jednak podkreśla, że mimo świetnych nastrojów branża przeżyła w ostatnich miesiącach kilka turbulencji. - Głównie związane były z dostępności kapitału krótkookresowego. Z zagrożeń wymieniłbym również dostępność siły roboczej - mówi Marek Dobrzycki.

W trakcie dyskusji paneliści rozmawiali również o budowie spekulacyjnej, rozwoju e-commerce, potrzebach najemców oraz nowych lokalizacjach magazynowych. Zachęcamy do zapoznania się z całą dyskusją tutaj.

