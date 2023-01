2022 rok na rynku magazynowym był bardzo podobny do 2021 roku. Wybudowano i wynajęto podobną ilość powierzchni. Zmianie uległy sektory napędzające rozwój magazynów.

Zamiast e-commerce dominować zaczęły firmy produkcyjne.

Brak dużych transakcji i popyt generowany głównie przez mniejsze inwestycje dowodzi większej ostrożności, jaka zapanowała wśród uczestników rynku.

Cały czas szczególnej analizie poddawane są łańcuchy dostaw.

Deweloperzy poszukują głównie najlepszych lokalizacji i wymagają, by przed startem inwestycji ponad 50 proc. z niej było pokryte umowami.

Te tendencje utrzymają się w 2023 roku, a dodatkowym wyzwaniem dla deweloperów będzie poszukiwanie finansowania.

Część inwestorów może odsuwać decyzje w czasie.

Beata Hryniewska, Szefowa Działu Powierzchni Magazynowych i Przemysłowych w CBRE twierdzi, że pomimo trudniejszej sytuacji gospodarczej, która jest szczególnie widoczna w ostatnich miesiącach, rynek magazynowy w Polsce dynamicznie rośnie. Widać to w danych za III kwartał 2022 roku. Wielkość powierzchni wzrosła o 18 proc. rok do roku i wynosiła 27 mln mkw. W budowie było 4,1 mln mkw. przestrzeni, a więc nieco więcej niż w tym samym czasie rok temu. Choć w danych za cały rok nie przekroczymy jeszcze 30 mln mkw. powierzchni magazynowej w Polsce, to można szacować, że wyniesie ona 29 mln mkw.

Popyt na powierzchnie magazynowe jest wysoki. W latach 2017-2020 przekraczał 4 mln mkw. rocznie, w rekordowym 2021 roku sięgał ponad 7 mln mkw. W samym III kwartale 2022 roku osiągnął 5,1 mln mkw., czyli o 5 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Cały 2022 rok pod względem popytu zamkniemy na niższym poziomie niż w poprzednim, czyli ok. 6,5-7 mln mkw. Zmianie uległa jednak jego struktura, co jest spowodowane obecnymi uwarunkowaniami gospodarczymi. W ostatnich latach głównym motorem napędowym rynku magazynowego był sektor e-commerce. Zaczynamy obserwować lekki spadek zainteresowania tej branży, co jest związane z wysoką inflacją i obniżeniem siły zakupowej konsumentów. Miejsce sprzedaży internetowej, jako głównej siły do rozwoju rynku magazynowego, zaczynają zajmować firmy produkcyjne, które w magazynach lokują produkcję i kompletację towarów. Wiele z nich w związku z sytuacją polityczną na świecie zaczyna dywersyfikować swoje lokalizacje. Obszar Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie Polski, jest dla nich bardzo dobrą destynacją. Widzimy duże zainteresowanie wśród takich sektorów jak automotive, medyczny, produkcja elektroniki i ta tendencja utrzyma się w 2023 roku.

Sektor przyciąga uwagę inwestorów i utrzymuje mocną pozycję wśród innych branż nieruchomości komercyjnych. W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku w Polsce zainwestowano w niego 1,5 mld euro, czyli 36 proc. wszystkich nakładów. Choć w skali roku pod tym względem magazyny znajdują się na drugim miejscu, za rynkiem biurowym, to tylko w III kwartale 2022 roku zajęły pierwszą pozycję z inwestycjami na poziomie 842 mln euro. W tym okresie miała miejsce jedna z największych historycznie transakcji, czyli sprzedaż portfela magazynowego Hillwooda do CBRE Investment Management, na kwotę 524 mln euro. Rok zamknie się z wynikiem ok. 1,9 mld euro zainwestowanych w sektor magazynowy - zauważa Beata Hryniewska.

Jak twierdzi Beata Hryniewska, rok 2023 będzie pełen wyzwań, przede wszystkim dla właścicieli nieruchomości, którzy będą musieli mierzyć się z rosnącymi kosztami zarządzania obiektami i dopasowywaniem ich do zmieniających się oczekiwań najemców. Nie inaczej będzie w przypadku deweloperów. Kluczowym zadaniem dla nich stanie się pozyskiwanie finansowania na nowe inwestycje, których koszty są wyższe niż jeszcze rok wcześniej. Dlatego deweloperzy z większą ostrożnością wybierać będą lokalizacje pod nowe obiekty, decydując się głównie na te najlepsze i oczekując, że przed startem budowy ponad połowa będzie już miała umowy na swoich przyszłych najemców. Mimo to widać, że wiele firm posiada środki do realizacji projektów i na rynku jest wielu deweloperów, którzy chcą inwestować w magazyny. Sprzyja temu stabilna dostępność wykwalifikowanych pracowników, którzy chcą pracować w sektorze. Dużą rolę odgrywa również postępująca automatyzacja. Jednak w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się spowolnienia w inwestycjach, co przełoży się na niższą dostępność nowej powierzchni magazynowej. To i wzrost kosztów budowy będzie generować wyższe czynsze, które już w pierwszej połowie roku były większe o jedną piątą, a obecnie urosły nawet 30 proc. rok do roku.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl