Rynek magazynowy rozgrzany jak nigdy dotąd

W budowie znajduje się obecnie największa w historii podaż nowej powierzchni, a popyt zmierza do pobicia rekordu na koniec roku.

W kolejce po wynajęte obiekty ustawiają się inwestorzy z całego świata.

Sektor logistyczny po trzech pierwszych kwartałach stanowi blisko połowę całkowitego wolumenu transakcji na rynku inwestycyjnym w Polsce.

- Gospodarka znajduje się na ścieżce stopniowego powrotu do kondycji sprzed pandemii, co stwarza solidne podstawy do dalszego dynamicznego rozwoju rynku magazynowego. W sierpniu w Polsce odnotowano ponad 10% wzrost produkcji przemysłowej, a w październiku blisko 7% wzrost sprzedaży detalicznej rok do roku. Jeszcze silniejszego impulsu dla logistyki dostarcza sektor e-commerce. Udział kanału online w sprzedaży ogółem wzrósł obecnie do niemal 9% z około 5% notowanych na początku 2020 r. – zauważa Katarzyna Pyś-Fabiańczyk, dyrektorka Industrial Services Hub w Savills.

Zgodnie z danymi Savills, zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej i przemysłowej w Polsce przekroczyły na koniec września 23 mln m kw., wzbogacając się w samym tylko 2021 roku już o ponad 2,26 mln m kw. Najwięcej nowej powierzchni wybudowano w Polsce Zachodniej i na Górnym Śląsku. Największym obiektem oddanym do użytku był BTS dla firmy Amazon w Świebodzinie o powierzchni ponad 200 tys. m kw., co czyni go drugim pod względem wielkości centrum logistycznym e-commercowego giganta zlokalizowanym w Polsce.

Jak podaje Savills, na koniec września 2021 r. w budowie pozostawało najwięcej nowej powierzchni w historii rynku magazynowego w Polsce. Po raz pierwszy, i to zdecydowanie, przekroczony został próg 3 mln m kw. Obecnie deweloperzy pracują nad dostarczeniem na rynek blisko 3,75 mln m kw. nowej powierzchni magazynowej i przemysłowej. Niemal 45% z niej jest już wynajęta.

Według Savills, rosnąca podaż jest odpowiedzią na utrzymujący się na wysokim poziomie popyt na rynku najmu. Blisko 4,9 mln m kw. wynajęte w czasie trzech pierwszych kwartałów daje nadzieję na przekroczenie poziomu 6 mln na koniec 2021 roku i pobicia tym samym kolejnego rekordu. Największą umowę najmu podpisała firma DHL wynajmując 109 tys. m kw., dla której Panattoni wybudowało obiekt typu BTS w Żernikach pod Poznaniem.