Rynek magazynowy urośnie o co najmniej 10 proc. Najwięcej na Mazowszu i Śląsku

W 2019 r. do użytku oddano 2,7 mln mkw. nowoczesnej powierzchni przemysłowej i logistycznej, co jest najwyższym poziomem w historii. Podaż na koniec roku ustabilizowała się na poziomie 18,4 mln mkw. Największym projektem oddanym do użytku był Panattoni BTS Amazon Gliwice o łącznej wielkości 210 tys. mkw. Całkowite roczne zapotrzebowanie na taką przestrzeń już od kilku lat utrzymuje się na poziomie ok. 4 mln mkw., dlatego inwestorzy nieustannie prowadzą budowy spekulacyjne, przewidując potrzeby najemców. Obecnie w budowie jest 1,9 mln mkw., z czego około połowa to inwestycje „na zaś”.

- Cały czas przybywa i będzie przybywać przestrzeni magazynowej w naszym kraju. Popyt wciąż wyprzedza podaż. W 2020 roku dostępna powierzchnia osiągnie 20 mln mkw., co można traktować jako kamień milowy rynku magazynowego w Polsce. Cały czas bardzo ważną rolę w rozwoju branży odgrywa rosnący rynek e-commerce. W 2019 roku wielkość transakcji na rynku magazynowym dla e-commerce utrzymała się na poziomie zbliżonym do lat poprzednich i wyniosła około 10% całkowitego popytu. Powstają zarówno duże centra logistyczne, w strategicznych komunikacyjnie miejscach w różnych częściach kraju, jak również kurierskie centra dystrybucyjne zlokalizowane blisko dużych miast, co jest kluczowe dla tzw. logistyki ostatniej mili – mówi Beata Hryniewska, szefowa Działu Powierzchni Magazynowych i Logistyki w CBRE.

Pomorze zwiększa zasoby magazynowo-logistyczne

Mazowsze wiedzie prym na magazynowej mapie Polski. Ten region może pochwalić się największą w kraju podażą dostępnej przestrzeni magazynowej. W całym województwie mazowieckim razem z rynkiem warszawskim wynosi ona powyżej 4 mln mkw. Na kolejnych miejscach plasuje się Śląsk i województwo łódzkie, gdzie podaż dostępnej przestrzeni magazynowej przekracza 3 mln mkw.

Mazowsze i Śląsk wiodą również prym pod względem powierzchni magazynowej w budowie. W województwie mazowieckim powstaje 482 tys. mkw. powierzchni, a w województwie Śląskim 478 tys. mkw. Wysoko na liście regionów w rywalizacji o nowe magazyny znalazły się także województwo dolnośląskie (268 tys. mkw. w budowie) oraz pomorskie, w którym powstaje niemal 263 tys. mkw. takiej powierzchni. To ponad jedna trzecia istniejących obecnie zasobów w tym rejonie, które wynoszą ok. 650 tys. mkw. W okolicy Łodzi obecnie buduje się nieco mniej (ponad 72 tys. mkw.).

Magazyny obierają kierunek na mniejsze miasta

Podczas gdy większość zasobów jest nadal skoncentrowana w pięciu największych regionach (Warszawa, Katowice, Łódź, Poznań i Wrocław), aktywność deweloperów powoli rozprzestrzenia się na cały kraj i nie dotyczy to tylko projektów BTS. Parki logistyczne powstają w pobliżu takich miast jak Olsztyn, Kielce czy Radom i możemy spodziewać się wzrostu zainteresowania rynkami, które dotychczas były mniej popularne. Będzie to zależało od warunków panujących na lokalnym rynku pracy, w tym głównie dostępności siły roboczej, niezbędnej do obsadzenia wolnych miejsc pracy w centrach dystrybucyjnych.