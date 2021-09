Rynek magazynowy w Polsce na wysokich obrotach

Rynek magazynowy jest rozpędzony jak nigdy dotąd. Dynamiczny rozwój e-commerce i wysoki popyt na powierzchnie magazynowe skłoniły deweloperów do wrzucenia wyższego biegu, samorządy do jeszcze większego zaangażowania w procesy inwestycyjne, a branżę FM do zmian w zakresie świadczonych usług. Polecamy relację z dyskusji o sektorze, która miała miejsce podczas Property Forum.

Polska zajęła drugie miejsce w Europie, po Niemczech, pod względem aktywności deweloperskiej.

- Obserwujemy rewelacyjną sytuację po stronie popytowej, nieco gorzej jest z wykonawstwem, czy kosztami zakupu gruntów - mówił Marek Dobrzycki, Managing Director Panattoni Europe podczas sesji "Magazyny w świetnej kondycji" na Property Forum.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Tomasz Pietrzak, Senior Leasing Manager, MLP Group nawiązał do sytuacji na rynku w 2020 roku, która - jak przyznał - zaskoczyła wszystkich. - Na początku pandemia spowolniła procesy decyzyjne, część zaplanowanych transakcji sfinalizowano kilka miesięcy później - przypomniał ekspert. - Dodatkowo obserwowaliśmy duże zainteresowanie powierzchniami dostępnymi „od zaraz”, a konsumpcja, głównie spożywcza, bardzo dynamicznie się rozwijała.

Wpływ wszystkich tych zmiennych znalazł odzwierciedlenie w wynikach deweloperów. - W pierwszej połowie 2021 roku udało nam się zrealizować plan zakładany na cały rok, a jest duża szansa, że podwoimy wynik - podsumował Tomasz Pietrzak.

Apetyt wciąż rośnie. Przed nami ostra rywalizacja o klienta?

Boom na powierzchnie magazynowe przyciąga nowych graczy. Tylko w 2020 r. na rynku pojawiło się kilku deweloperów, takich jak: Frontier Estates, LCube, MDC2 czy GARBE.

- 87 proc. powierzchni magazynowej w Polsce należy do trzech firm deweloperskich. Takiej sytuacji nie ma w żadnym innym kraju Europy. Mimo to, w Polsce jest mnóstwo miejsca dla nowych graczy - podkreślił Hadley Dean, założyciel, MDC². - Rynek będzie się dalej rozwijał, jednak kluczowe jest to, by ten potencjał wykorzystali wyspecjalizowani deweloperzy - mówił zaznaczając, że segment magazynowy w Polsce ma bardzo obiecujące perspektywy.

Deweloperzy podążają za klientami

Wzrost całkowitych zasobów rynku jest napędzany poprzez wzmożoną aktywność najemców, a popyt bije historyczne rekordy. Firmy niezmiennie poszukują lokalizacji w aglomeracjach i w okolicy dużych miast i przy węzłach czy głównych szlakach komunikacyjnych.

- Bardzo mocnym rynkiem jest Poznań; ciekawą lokalizacją jest Gorzów Wielkopolski, gdzie realizujemy nasz nowy projekt - wyliczył Tomasz Pietrzak i wskazał branże, które - oprócz e-commerce - generują największy popyt na nowoczesne powierzchnie magazynowe.

1

2