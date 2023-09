Choć na rynku nieruchomości magazynowych w Polsce ciągle padają rekordy, branża boryka się ze sporymi spadkami popytu i podaży. Jak rynkowi gracze oceniają sytuację w sektorze i jakie są największe wyzwania? O tym rozmawialiśmy na Property Forum.

Z rynku magazynów ciągle płyną dobre wiadomości. Coraz większy wolumen powierzchni pozwolił Polsce dołączyć do grupy trzech największych rynków magazynowych w UE, zaraz po Niemczech i Francji.

Na rynku magazynów w Polsce znów padł rekord - w Krakowie została podpisana największa umowa najmu w pierwszej połowie 2023 r.

Jednocześnie mamy do czynienia z blisko 40-proc. spadkiem wynajętej powierzchni (porównując I półrocze 2023 do I półrocza 2022) i spadkiem popytu - aż o 49%.

Efektem jest spowolnienie aktywności deweloperskiej.

Wysoka inflacja, rosnące ceny materiałów i wykonawstwa, a w konsekwencji wzrost stawek czynszu - jak reagują najemcy magazynów?

Hubert Wojtera, dyrektor działu powierzchni przemysłowych i logistycznych w AXI IMMO, zaznacza, że wyzwania dotyczą zarówno strony podażowej, jak i popytowej.

Mierzymy się z bardzo drogim kosztem finansowania, co przekłada się na bardzo wysokie stawki czynszów - mówi Hubert Wojtera.

Dodatkowo rynek magazynowy konkuruje z innymi przedsiębiorstwami pod kątem finansowania bankowego i funduszowego. - Nie dość więc, że jest trudniej pozyskać finansowanie, to nowe realizacje są drogie w porównaniu do poprzednich lat - wyjaśnia Hubert Wojtera.

Także strona popytowa mierzy się z wyzwaniami. Nie ma dobrych nastrojów, by podpisywać długoterminowe zobowiązania. Do tego firmy przesuwają decyzje o inwestycjach na przyszłość.

- Dostrzegamy, że dziś każdy wstrzymuje się z decyzjami, mimo tego że rynek notuje wzrosty – dodaje ekspert.

Magazyny notują spadek podaży i popytu

Spadek popytu i podaży widać w danych rynkowych. W okresie od stycznia do czerwca 2023 r. deweloperzy oddali do użytku prawie 2,6 mln mkw. powierzchni magazynowej. Ponad 73% tego wolumenu (ponad 1,9 mln mkw.) przypadło na I kw. 2023 roku. W drugim kwartale 2023 r. nowa podaż wyniosła 692 200 mkw. i była mniejsza o prawie 64% niż w pierwszych trzech miesiącach br. i o 40% niż rok wcześniej.

Co dalej? W trakcie dyskusji na Property Forum ostatni rok oceniali deweloperzy, w tym 7R.

- Ten rok miał dla nas dwa różne oblicza – mówi Magdalena Uler-Kłeczek, Senior Capital Markets Director w 7R. – Czuliśmy spowolnienie najmu i przesuwanie decyzji wynajmujących - tłumaczy.

To także ciężki czas na rynku inwestycyjnym.

Rynek ograniczony jest do kilku graczy o specyficznych wymaganiach. Mamy jednak poczucie, że drugi i trzeci kwartał są trochę lepsze, przynajmniej pod kątem najmów. Kluczem jest dziś rozumienie potrzeb najemców i inwestorów oraz dostarczanie odpowiedniego produktu - tłumaczy Magdalena Uler-Kłeczek.

Na magazynowej mapie Polski debiutuje NOHO Logistic. O wyzwaniach rynku z perspektywy nowych graczy mówi Marek Mazur, dyrektor operacyjny, NOHO Logistic. - Największym wyzwaniem jest dziś to, by przekonać klientów do zmiany. Zauważam u klientów, którzy wychodzą ze starych obiektów, dużą świadomość, że na koszt utrzymania nie składa się sam czynsz, a opłaty serwisowe i inne, które stanowiły wysoki procent kosztów - wyjaśnia.

Kolejnym wyzwaniem jest wydłużenie procesu decyzyjnego.

Rynek magazynowy w Polsce dojrzewa i obiera kurs modelu zachodnioeuropejskiego - dodaje mówi Marek Mazur.

Zielone rozwiązania odpowiedzią na wzrost kosztów działalności

Wysokie ceny energii aktywowały szereg działań w branży, szczególnie w produkcji. Tam, gdzie pojawiało się wyższe zużycie, naturalna była ucieczka w stronę np. fotowoltaiki.

Mariusz Potocki, Commercial Sales Manager, SolarEdge Technologies Poland, zauważa, że na rynkach europejskich, gdzie firma dostarcza inteligentne technologie na dachy, głównie hale magazynowe czy zakłady produkcyjne, ma miejsce spowolnienie produkcji.

Przykładem może być branża AGD, gdzie mamy spadek aż o 35% i przesunięcie decyzji na przyszły czas. Zauważamy jednak powolne odbicie na rynku – mówi Mariusz Potocki.

12 września tego roku została wdrożona unijna dyrektywa RED III. Nowe przepisy oznaczają podwojenie celu rozwoju odnawialnych źródeł energii. Jednym z założeń jest pokrycie w 49% zapotrzebowania na ciepło w nowych budynkach przy wykorzystaniu energii odnawialnej.

- Po raz pierwszy widzimy, że ta dyrektywa ma przysłowiowe „zęby” – mówi Mariusz Potocki. - Dyrektywa RED I budowała świadomość, ale nie była wiążąca. RED II z 2018 r. ambitnie zakładała, że do 2030 mamy osiągnąć 32.5% udziału energii odnawialnej w całym miksie energetycznym - mówi.

Dyrektywa RED III całkowicie zmienia sposób pozyskiwania energii w Polsce, co będzie w pozytywny sposób dotykać branży magazynowej, ale wiąże się z wieloma wyzwaniami - wyjaśnia Mariusz Potocki.

Jednym z zapisów jest usankcjonowanie czasu uzyskiwania procedur przyłączenia instalacji fotowoltaicznej na obiekcie komercyjnym, co znacznie ułatwi cały proces.

Wzrost czynszów największym wyzwaniem w branży logistycznej

Wysoka inflacja, rosnące ceny materiałów i wykonawstwa, a w konsekwencji wzrost stawek czynszu – czy rosnące stawki nie odstraszą najemców? W trakcie Property Forum mówił o tym Paweł Michalak, Contract Logistics CEE Director w Rohlig SUUS Logistics.

Najtrudniejszy aspekt działalności firm z branży logistycznej to wzrost kosztów energii i wzrost stawek czynszów. Wśród naszych klientów dalej funkcjonuje pojęcie tzw. stawki rynkowej, która nie powinna się zmieniać - mówi Paweł Michalak.

- Kluczem jest edukacja klientów, bo nie ma już miejsca na kolejną optymalizację kosztów i procesów magazynowych po stronie firm logistycznych. Ostatnie 2-3 lata to wzrosty kosztów działalności o 20-30% po stronie operatora. Biorąc pod uwagę poziom marży w sektorze usługowym, przestrzeni na dalszą optymalizację po prostu nie ma - wyjaśnia Paweł Michalak.

Klienci wstrzymują się z decyzjami, ponieważ firmy same nie wiedzą, czego się spodziewać, a sondując rynek, zderzają się z bardzo dużymi podwyżkami.

W dyskusji "Magazyny na wysokich obrotach", która odbyła się 19 września 2023 r. w trakcie Property Forum w Warszawie, wzięli udział:

· Marek Mazur, dyrektor operacyjny, NOHO Logistic

· Paweł Michalak, Contract Logistics CEE Director, Rohlig SUUS Logistics

· Mariusz Potocki, Commercial Sales Manager, SolarEdge Technologies Poland

· Magdalena Uler-Kłeczek, Senior Capital Markets Director, 7R

· Hubert Wojtera, dyrektor, Dział powierzchni przemysłowych i logistycznych, AXI IMMO

Moderacja:

· Justyna Łotowska, redaktorka, PropertyNews.pl, PropertyDesign.pl

