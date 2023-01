Rok 2022 w WPIP zamknięto z rekordowym w historii firmy obrotem w wysokości 470 mln zł. Jest to wzrost o ok. 34 proc. w porównaniu z 2021 r.

WPIP byli aktywni na rynku, realizując m.in. inwestycje w dużych parkach logistycznych oraz oferując swoim partnerom najnowsze proekologiczne rozwiązania.

Zamierza dalej iść w tym kierunku, pozostając firmą, która dobrze wywiązuje się z powierzonych jej zadań.

Inflacja, podwyżki stóp procentowych, wojna na Ukrainie, rosnące koszty materiałów budowlanych – wszystko to sprawiło, że rok 2022 dla firm z sektora budownictwa i nieruchomości nie był łatwy. Czynniki te miały swój wpływ na zmniejszoną aktywność inwestycyjną. Przykładem może być np. budownictwo mieszkaniowe. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika co prawda, że w pierwszych 11 miesiącach ubiegłego roku oddano do użytku 214,2 tys. mieszkań (czyli 1,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 r.), ale aż o 9,9 proc. spadła w tym samym czasie liczba wydanych pozwoleń lub zgłoszeń budowy.

Dużo lepiej na tym tle wyglądał rynek nieruchomości magazynowych. Według firmy Newmark, doradcy na rynku nieruchomości komercyjnych, tylko w pierwszych trzech kwartałach 2022 r. zasoby magazynów zwiększyły się o prawie 3,6 mln m kw. Jest to wynik o ok. 16 proc. wyższy niż rekordowy wolumen nowej podaży w całym 2021 r.

Mimo niesprzyjającej sytuacji gospodarczej, rynek powierzchni magazynowych w 2022 r. był w dobrej kondycji. Widać to na przykładzie realizowanych przez nas w tym czasie inwestycji, np. budowy ok. 100 tys. m kw. powierzchni w parku logistycznym MLP Poznań West w Dąbrówce oraz pracach związanych z rozbudową GLP Poznań Airport Logistics Centre w Wysogotowie. Nic nie wskazuje na to, żeby ten stan miał się znacząco zmienić. Popyt utrzymuje się na dość wysokim poziomie, wskaźnik pustostanów cały czas jest niski. Obserwujemy także ciekawy trend dotyczący polskich firm rodzinnych. Coraz częściej wynajmują one powierzchnie magazynowe, zamiast, jak wcześniej to robiły, budować swoje obiekty – uważa Janusz Signetzki, wiceprezes zarządu Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Inżynierii Przemysłowej, poznańskiego generalnego wykonawcy oraz projektanta specjalizującego się w budowaniu i wyposażaniu zaawansowanych technologicznie obiektów magazynowych i przemysłowych.

Duży wpływ na rynek magazynowy w Polsce w ostatnim czasie miała pandemia koronawirusa oraz wybuch wojny na Ukrainie.

Spowodowało to, że coraz większa liczba firm zaczęła myśleć o realizacji strategii nearshoringu (lokowanie swoich zakładów produkcyjnych bliżej rynku zbytu) reshoringu (powrót zakładów produkcyjnych do krajów macierzystych) oraz friendshoringu (tworzenie powiązanych ze sobą sieci dostawców w ramach współpracujących ze sobą polityczne i militarnie państw). Niektóre z nich zaczęły już wdrażać je w życie. Ten trend powinien być utrzymany w kolejnych latach – mówi Janusz Signetzki.

Rok 2022 stał także pod znakiem coraz częstszego wprowadzania na rynek nieruchomości ekologicznych rozwiązań.

- Wzrost zainteresowania instalacją paneli fotowoltaicznych jest wśród inwestorów widoczny gołym okiem – komentuje Adam Zamelczyk, kierownik wsparcia sprzedaży w WPIP. – Otrzymujemy od naszych klientów coraz więcej zapytań w tej sprawie, w zeszłym roku realizowaliśmy takie inwestycje jak montaż instalacji o mocy 0,5 MWp na dachu parku logistycznego MLP Poznań West w Dąbrówce czy pionowej – na ścianie hali widowiskowo-sportowej w Nowej Soli. Coraz większą popularnością cieszą się pompy ciepła, system BMS, wspierający zarządzanie budynkiem, który może odpowiadać, w zależności od potrzeb, za sterowanie klimatyzacją, wentylacją oraz oświetleniem.

Wszystkie te rozwiązania przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych obiektów, co w obecnych czasach, w kontekście coraz wyższych cen energii, ma niebagatelną wartość. Rośnie znaczenie „zielonych certyfikatów” takich jak BREEAM, LEED lub Planet Friendly. Podwyższają one wartość nieruchomości, które dodatkowo wzbudzają coraz większe zaufanie i zainteresowanie wśród najemców. Spodziewam się ponadto, że w najbliższych latach będziemy obserwowali zjawisko polegające na modernizacji starszych obiektów, tak, żeby mogły spełniać ekologiczne standardy – dodaje Janusz Signetzki.

W 2022 r. WPIP realizowało w sumie 31 inwestycji budowlanych. Mimo, jak ocenia wielu fachowców, jednego z najtrudniejszych lat w polskim budownictwie, firma osiągnęła rekordowy w historii firmy obrót w wysokości 470 mln zł. Jest to wzrost o ok. 34 proc. w porównaniu z 2021 r.

- Działamy w oparciu o solidne fundamenty i wartości, stawiamy na partnerstwo, jesteśmy dla inwestorów zaufaną firmą, która pomimo niesprzyjającej sytuacji gospodarczej w terminie wywiązuje się z powierzonych zadań – tłumaczy Janusz Signetzki. – Dzięki temu klienci do nas wracają. Niezwykle ważnym aspektem, na który zwracamy szczególną uwagę, jest bezpieczeństwo pracy na placach budowy. W zeszłym roku inwestycja w Poznań Airport Logistics Centre zajęła drugie miejsce na terenie Wielkopolski w konkursie „Buduj Bezpiecznie 2022”, organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Niebagatelne znaczenie dla rozwoju firmy ma także zróżnicowane portfolio realizowanych prac. Przykładem jest choćby nasze zaangażowanie, jako generalnego wykonawcy, w budowę hali widowiskowo-sportowej w Nowej Soli. Zamierzamy dalej iść w tym kierunku, oferując dodatkowo swoim partnerom najnowsze proekologiczne rozwiązania.

