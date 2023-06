Zarówno europejski, jak i polski rynek nieruchomości magazynowych odnotowały spadki popytu oraz aktywności inwestycyjnej deweloperów. W odniesieniu do tego samego kwartału poprzedniego roku, popyt netto w Europie zmniejszył się o 33 proc., i o 43 proc. w przypadku Polski. Warto zauważyć jednak, że porównania dotyczą wyjątkowo aktywnego okresu rozwoju rynku napędzanego e-commerce, jeszcze przed eskalacją konfliktu w Ukrainie.

W I kw. 2023 roku nowa podaż oddanej do użytku powierzchni magazynowych w Polsce osiągnęła wynik 1,5 mln mkw. Jest to efekt wyjątkowo wysokiego popytu z lat 2021-2022. W kolejnych miesiącach roku spodziewać możemy się jednak spadającej wielkości nowej podaży.

W pierwszym kwartale tego roku po raz pierwszy od połowy 2021 r. wielkość budowanej powierzchni magazynowej w naszym kraju spadła poniżej 3 mln mkw. i wyniosła ok. 2,6 mln mkw. Nadal jednak znaczącą część, bo aż prawie 50 proc. stanowiła powierzchnia budowana spekulacyjnie. Może potwierdzać to stosunkowo optymistyczne nastroje deweloperów, którzy oczekują szybkiego powrotu aktywności najemców – podsumowuje Tomasz Mika, Head of Industrial Agency JLL.