Rynek powierzchni magazynowych w Polsce to już prawie 19 mln mkw.

- Pierwsze miesiące na rynku inwestycyjnym były bardzo optymistyczne, szczególnie w sektorze magazynowym. Obserwowaliśmy zwiększone zainteresowanie transakcjami portfelowymi. Pandemia Covid-19 spowodowała spowolnienie na rynku, jednak wyceny nieruchomości na koniec pierwszego kwartału były generalnie niezmienione ze względu na brak podstaw transakcyjnych i zawierały zastrzeżenie o podwyższonym ryzyku rynkowym. Spodziewamy się, że nerwowość prawdopodobnie wpłynie na spadki cen, ale głównie dla projektów z poza segmentu "prime" – komentuje Renata Osiecka, dyrektor zarządzająca, AXI IMMO.

Renata Osiecka

Rynek inwestycyjny pod znakiem transakcji portfelowych

Aktywność inwestorów w I kw. 2020 roku została zdominowana przez transakcje na rynku magazynowym. W sumie właścicieli zmieniły portfele o wartości 1,46 mld euro. Uzyskany wynik był niewiele niższy od wartości transakcji w całym 2019 roku, w którym wolumen transakcji zamknął się w 1,48 mld euro. Wśród największych transakcji znalazły się sprzedaż portfela wycofującego się z Europy Środkowej Goodmana na rzecz GLP Group (ok. 880 000 mkw. - polska część portfela 66 proc. całości), zakup przez Savills IM portfela Panattoni (ok. 250 000 mkw.) czy obiekty z europejskiego portfela Maximus (ok. 150 000 mkw. - 6 parków w Polsce; w sumie 28 parków w portfelu), gdzie sprzedającym był Apollo Global Management, a kupującym P3 (część GIC).

Wysoki popyt pomimo pandemii

W pierwszym kwartale 2020 roku zapotrzebowanie na nowoczesną powierzchnię magazynową w Polsce utrzymało się na wysokim poziomie. Popyt brutto wyniósł ponad 950 000 mkw. (-5 proc. r/r), a popyt netto obejmujący nowe umowy i ekspansje osiągnął poziom 787 000 mkw. (16,7 proc. r/r) i stanowił 82 proc. całości wolumenu transakcji najmu. Najaktywniejszymi sektorami były logistyka (33 proc.), handel (19,5 proc.), elektronika (13 proc.), FMCG (6 proc.) i e-commerce (5,5 proc.). Największym zainteresowaniem cieszyły się Warszawa (292 000 mkw.), Górny Śląsk i Dolny Śląsk. W relacji rozmiaru rynku do wynajętej powierzchni liderem z 7,4 proc. było Trójmiasto, które wyprzedziło Warszawę (7 proc.) i Polskę Wschodnią (5 proc.).