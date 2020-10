Rynki wschodzące na celowniku deweloperów

Lubuskie to stosunkowo młody rynek magazynowy w Polsce, który zlokalizowany jest głównie w takich ośrodkach jak Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Świebodzin i Słubice. W ostatnich latach region ten przeżywa wzmożone zainteresowanie ze strony najemców, którzy poszukują dogodnej lokalizacji do obsługi klientów z Europy Zachodniej. Obecnie, na rynku magazynowym w Polsce Zachodniej budowane jest jedno z największych centrów dystrybucyjnych w Polsce o powierzchni ponad 200 tys. mkw. Jak przedstawia się obecna sytuacja i perspektywy dla rynku magazynowego w woj. lubuskim sprawdzili eksperci AXI Immo.

Całkowite zasoby rynku magazynowego w woj. lubuskim na zakończenie pierwszej połowy 2020 roku powiększyły się o 26 tys. mkw. i wyniosły 316 tys. mkw. (+22,4% r/r). Co ciekawe, jeszcze na początku 2017 r. region ten dysponował jedynie ok. 20 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej na wynajem. Przyjmując wartości procentowe był to największy wzrost w analizowanym okresie, spośród wszystkich rynków logistycznych w Polsce.

- Lubuskie to nowa, aczkolwiek jedna z najszybciej rozwijających się lokalizacji magazynowych w Polsce. Na jej korzyść przemawia fakt dogodnego położenia geograficznego wzdłuż polsko-niemieckiej granicy, a także dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa. W jej skład wchodzą autostrady A2 i A4 oraz droga ekspresowa S3 w kierunku Szczecina. Oprócz inwestycji w drogi, region ten dysponuje dobrze rozwiniętymi szlakami kolejowymi, a także dostępem do portu lotniczego. To dobra lokalizacja dla lokalnych i zagranicznych dystrybutorów i producentów obsługujących Niemcy, którzy poszukają oszczędności. Co więcej wg. Centrum Obsługi Inwestora firmy zainteresowane rozwojem działalności w regionie mogą skorzystać z prawie 1300 ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych dostępnych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych – komentuje Piotr Roszkowski, Starszy Konsultant w Dziale Industrial AXI IMMO.

Obecnie na rynku Polski Zachodniej znajduje się 225 tys. mkw. powierzchni magazynowej w budowie. W ramach nowej podaży firma Panattoni dostarczy dla poufnego najemcy z sektora e-commerce nowe centrum dystrybucyjne o powierzchni użytkowej 203 500 mkw., które wraz z budowanym parkiem Hillwood’s Słubice (21 500 mkw.), zwiększy wielkość tego rynku do 540 tys. mkw.

W analizowanym okresie od stycznia do czerwca br. nie zanotowano powierzchni dostępnej od ręki, głównie przez fakt występowania w regionie dużych obiektów w formule BTS, przez co stawki bazowe pozostają niezmiennie na poziomie 3,5 - 3,7 EUR/mkw. Z kolei ostatnie duże umowy najmu podniosły popyt brutto do niespotykanego poziomu, który w pierwszej połowie roku wyniósł 214 tys. mkw. Największymi transakcjami oprócz poufnego najemcy z sektora e-commerce były dwie umowy w centrum magazynowym Panattoni Gorzów – 6 500 mkw. dla firmy Omnipack i 3 700 mkw. dla Logoplaste. Obie umowy podpisano w I kw. 2020 r. Wśród najbardziej aktywnych najemców w regionie znajdują się firmy logistyczne, e-commerce, a także przedsiębiorstwa z sektora motoryzacyjnego.

