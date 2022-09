SaarGummi zamierza uruchomić w Polsce produkcję

Deweloper i inwestor, firma DL Invest Group zawarła z SaarGummi globalnym dostawcą części dla branży automotive umowę na wynajem kilkudziesięciu tysięcy metrów kwadratowych powierzchni magazynowo-biurowych w inwestycji DL Invest Park Sędziszów.

Projekt, którego budowa startuje we wrześniu 2022 roku, do użytku zostanie oddany na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2023 roku.

DL Invest Park Sędziszów będzie certyfikowany w ekologicznym systemie certyfikacji BREEAM.

DL Invest Park Sędziszów to inwestycja strategicznie zlokalizowana tuż obok węzła autostrady A4 oraz w odległości 10 minut jazdy samochodem od węzła na trasie DK94. Projekt położony jest w pobliżu Dębicy, do której dojazd zajmuje mniej niż 20 minut oraz Rzeszowa, który od DL Invest Park Sędziszów dzieli około 25 minutowa podróż samochodem.

Polska przoduje w regionie, jeśli chodzi o dostępność wykwalifikowanych inżynierów i specjalistów, a Podkarpacie cechuje wciąż wysoka dostępność pracowników produkcyjnych. Dla SaarGummi Sędziszów Małopolski to zabezpieczenie unikalnej lokalizacji łączącej dostępność kadry inżynierskiej, jak i pracowników produkcyjnych, co umożliwi w przyszłości umiejscowienie profilu produkcji, który obecnie firma prowadzi w krajach sąsiednich. Polska, jako nowy kraj na mapie lokalizacji Grupy pozwoli na dalsze zdywersyfikowanie działalności operacyjnej.

- Umowa najmu z SaarGummi, jednym z wiodących na świecie dostawców dla branży automotive, to potwierdzenie wyjątkowej jakości projektów, które dostarczamy klientom w najlepszych dostępnych lokalizacjach oraz realizujemy według wytyczonych przez nich standardów. SaarGummi to spółka o ugruntowanej pozycji na rynku, która posiada doskonałą świadomość charakterystyki, jaką muszą spełniać wynajmowane przez nią nieruchomości, aby wpisywały się w określony model biznesowy i przyczyniały do rozwoju firmy. Najwyższa jakość połączona z elastycznym podejściem DL Invest Group do zmian wprowadzanych przez Najemcę w całym okresie najmu w odpowiedzi na zmieniający się świat to podstawowa wartość modelu DL Invest Group, która była podstawą decyzji, co do wyboru projektu oraz dewelopera, który jest zarazem długoterminowym właścicielem - mówi Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group. „Jednym z wyróżników DL Invest Group na rynku jest bez wątpienia to, że zrealizowane przez nas nieruchomości pozostają w naszym portfelu i nie są przedmiotem sprzedaży. Pozwala nam to skupiać się na świadczeniu wysokiej jakości usług zarządzania projektami oraz zadowoleniu najemców przez cały cykl życia nieruchomości – podkreśla Dominik Leszczyński.

- Wszystkie inwestycje realizujemy zgodnie z naszą długoterminową strategią, która zakłada zapewnienie możliwości dalszej ekspansji najemcom w ramach określonej lokalizacji. Portfolio nieruchomości budujemy według określonego, strategicznego celu: z myślą o długotrwałym zarządzaniu projektami, jako długoterminowy inwestor, a zarazem właściciel, który każdego dnia pracuje nad podniesieniem jakości świadczonych usług i wartości projektów dla naszych klientów. Co do zasady nasze nieruchomości nie są przedmiotem sprzedaży. Dbamy o ich wartość zarówno w krótko, jak i długookresowym terminie. To odróżnia nas od innych deweloperów komercyjnych, z których większość realizuje projekty z myślą o ich szybkiej komercjalizacji i sprzedaży – zwraca uwagę Wirginia Leszczyńska, COO DL Invest Group.

Najemcy doceniają strategię DL Invest Group. Około 97 proc. powierzchni w istniejących budynkach należących do firmy jest wynajętych. Spółka z sukcesami działa także w sektorze powierzchni biurowych i handlowych.

Aktualnie zarządzamy portfelem aktywów będących własnością DL Invest Group o wartości 2 miliardów złotych. W fazie planowania znajduje się także kilkanaście projektów magazynowych, które powstaną w formule BTS, jak również w postaci magazynów ostatniej mili, a najemcami tych projektów są takie firmy jak Hutchinson, Valeo czy InPost – podsumowuje Dominik Leszczyński.

