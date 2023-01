Saint-Gobain Sekurit, producent szyb samochodowych i rozwiązań dla rynku automotive, wynajął 21,3 tys. mkw. w CTPark Iłowa zlokalizowanym w województwie lubuskim.

Saint-Gobain Sekurit wprowadzi się do największego z budynków kompleksu.

Budynek ma powierzchnię około 110 tys. mkw.

Firma będzie tam prowadzić operacje produkcyjno-magazynowe.

CTPark Iłowa dostarczy na polski rynek w sumie trzy obiekty o łącznej powierzchni 170 tys. mkw. GLA – to jeden z największych parków magazynowo-przemysłowych będących obecnie w budowie w kraju. W listopadzie deweloper CTP poinformował o komercjalizacji 40 tys. mkw., czyli całego budynku, do którego wprowadzi się Hermes Group, europejski dostawca usług kurierskich. Teraz do grona najemców dołącza Saint-Gobain Sekurit. Firma rozpocznie działalność w nowej lokalizacji jeszcze w tym roku.

Nowy dodatkowy obszar magazynowo-produkcyjny pozwoli lokalnej organizacji Saint-Gobain Sekurit oddział Encapsulacja na zwiększenie możliwości rozwojowych zakładu, zwiększenie liczby już produkowanych szyb na rynek OEM oraz mobilności w obszarze logistycznym w związku z bezpośrednim położeniem magazynu CTPark Iłowa przy autostradzie A18.

CTPark Iłowa.

Park logistyczno-przemysłowy CTP znajduje się na skrzyżowaniu międzynarodowej trasy łączącej Berlin i Wrocław, zaledwie 40 km od granicy polsko-niemieckiej. Lokalizacja na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej zapewnia inwestorom najwyższy poziom ulg podatkowych w kraju.

Lubuskie to stosunkowo młody, ale jednocześnie najszybciej rozwijający się rynek logistyczny w Polsce. To doskonała lokalizacja dla dużych graczy, jak i mniejszych podmiotów, którzy planują ekspansję lub relokację na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Strategia rozwoju CTP zorientowana jest właśnie na takie kierunki – zapewniające najemcom możliwość niepohamowanego wzrostu, odpowiednią infrastrukturę transportową i zaplecze kadrowe. Umowa najmu z Saint-Gobain Sekurit to kolejne potwierdzenie, że nasze parki tworzą optymalne środowisko do pracy i rozwoju biznesowego - wyjaśnia Bogi Gabrovic, CFO w CTP Poland.

W I połowie 2022 roku w województwie lubuskim odnotowano największy wzrost popytu wśród inwestycji magazynowych w Polsce – wynajęto tu więcej powierzchni niż w całym 2021 – wskazują dane Colliers. Deweloper jest w trakcie negocjacji z kolejnymi firmami zainteresowanymi pozostałymi powierzchniami dostępnymi w ramach kompleksu.

Inwestycja charakteryzuje się energooszczędnymi rozwiązaniami zgodnymi ze standardami certyfikacji BREEAM, przybliżającymi najemców do efektywnego kosztowo, zrównoważonego prowadzenia działalności operacyjnej w budynku. Wszystkie dachy w inwestycjach CTP są przygotowane do montażu paneli fotowolaticznych, przy czym minimum 10 proc. ich powierzchni pokrywają świetliki. Z kolei klapy wentylacyjne zapewniają dużo naturalnego światła i są dodatkowym źródłem czystej energii.

Obiekt w Iłowej jest jeszcze w trakcie budowy. W sumie CTP ma aktualnie w realizacji w całej Polsce 450 tys. mkw. powierzchni, z czego 250 tys. zostanie oddane do użytkowania w najbliższych miesiącach.

