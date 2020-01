Savills IM ma za sobą pracowity rok

Savills Investment Management w 2019 r. na całym świecie zrealizował transakcje o łącznej wartości 3,5 mld euro (ok. 3 mld euro w Europie oraz ok. 500 mln euro w Azji). W skali globalnej, wartość transakcji sprzedaży wyniosła 1,3 mld euro, a łączna wartość nabytych aktywów osiągnęła 2,2 mld euro. Obecnie firma zarządza aktywami o rekordowej wartości ok. 20,75 mld euro.

W 2019 r. Savills IM zrealizował aż 81 transakcji w 16 krajach. Firma była najbardziej aktywna w sektorze logistycznym, w którym nabyła aktywa o łącznej wartości ponad 1,3 mld EUR. Wśród najważniejszych akwizycji w tym sektorze należy wymienić portfel transakcji typu forward w Niemczech oraz nabycie pięciu projektów logistycznych w Polsce.

Jednym z kluczowych wydarzeń w 2019 r., było utworzenie przez Savills IM funduszu European Logistics Fund 3 (ELF 3), który kontynuuje strategię swojego poprzednika, opartą na inwestowaniu w wysokiej jakości centra dystrybucyjne, magazynowe oraz obiekty typu cross-dock. Fundusz pozyskał już kapitał w wysokości 160 mln EUR.

W ramach swojej działalności, Savills IM koncentruje się także na w sektorze biurowym, Najbardziej znaczące transakcje w tym segmencie rynku nieruchomości komercyjnych, w 2019 r. zrealizowano w Dublinie, Monachium i Norymberdze.

- Za nami kilkanaście miesięcy intensywnych działań. Jesteśmy bardzo zadowoleni z ich rezultatów. W 2019 r. skoncentrowaliśmy się na sektorze magazynowym, dołączając w sumie siedem tego typu obiektów do naszego portfolio i zabezpieczając umowami przedwstępnymi trzy kolejne. Postrzegamy sektor magazynowy jako jeden z obszarów o najlepszych perspektywach wzrostu. Od 2017 r., kiedy rozpoczęliśmy działalność w Polsce, we współpracy z naszym partnerem Panattoni, zbudowaliśmy portfel magazynowy o wartości niemal 500 mln euro. Obejmuje on m.in. największe w Polsce centrum dystrybucyjne Amazon Gliwice (200 tys. mkw.) oraz nowoczesne centrum logistyczne H&M w okolicach Bolesławca (75 tys. mkw.). Nie zamierzamy jednak zwalniać tempa i myślę, że w bieżącym roku będziemy mogli pochwalić się kolejnymi akwizycjami - mówi Piotr Trzciński, Head of Transactions – Poland, Savills IM.- Dzięki relatywnie atrakcyjnym stopom kapitalizacji, sprzyjającemu otoczeniu makroekonomicznemu oraz konsekwencji w naszej strategii biznesowej, w zaledwie 3 lata obecności na polskim rynku zbudowaliśmy portfolio nieruchomości biurowych, handlowych i magazynowych o wartości ponad 1,2 mld euro. Nie byłoby to możliwe bez niesamowitej pracy, jaką wykonał nasz zespół, partnerzy i doradcy.

